Denizli'de judo grup şampiyonası heyecanı nefes kesti

06-07 Aralık tarihlerinde Denizli'de gerçekleşen Judo Gençler Grup Müsabakaları'nda 12 ilden 181 sporcu mücadele etti. Şampiyona büyük bir heyecanla tamamlandı ve dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Okul Sporları Judo Gençler Grup Şampiyonası, 06-07 Aralık tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. İki gün süren müsabakalarda 12 ilden gelen toplam 181 sporcu tatamiye çıkarak kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda olduğu gibi judoda da büyük heyecana sahne oldu. Bu kapsamda, 06-07 Aralık 2025 tarihleri arasında Denizli Hasan Güngör Spor Salonu'nda yapılan Judo Gençler Grup Müsabakaları yoğun ilgi gördü.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen şampiyonada, 12 ilden gelen 181 sporcu Türkiye Şampiyonası bileti alabilmek için mücadele etti. İki gün süren zorlu müsabakaların sonunda farklı sıkletlerde dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgelerini Okul Sporları Şube Müdürü Erdem Aydın ile federasyon yetkilileri takdim etti. Derece elde ederek kürsüye çıkan sporcular, illerini Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
