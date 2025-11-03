Haberler

Denizli'de Filistin İçin Kick Boks Gala Müsabakaları Düzenlendi

Denizli'de Filistin İçin Kick Boks Gala Müsabakaları Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin'e destek vermek amacıyla Denizli'de düzenlenen İller Arası Kick Boks Gala Müsabakaları, sporcuların centilmenlik ve dayanışma mesajları ile dolu anlarla gerçekleştirildi. 15 farklı ilden gelen sporcular, 'Filistin'de Soykırıma Hayır, Gazze'de Çocuklar Ölmesin' temasıyla ringe çıkarak büyük bir farkındalık oluşturdu.

Filistin'i destek olmak için düzenlenen İller Arası Kick Boks Gala Müsabakaları, Merkezefendi Bereketli Mahallesi'nde gerçekleşti. Filistin'e destek mesajı vermek için Denizli'de ringe çıkan sporcular, izleyenlere heyecanlı dolu anlar yaşattı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Kick Boks Federasyonu İl Temsilciliği koordinesinde düzenlenen İller Arası Kick Boks Gala Müsabakaları, Merkezefendi Bereketli Pekdemir AVM önünde gerçekleşti. " Filistin'de Soykırıma Hayır, Gazze'de Çocuklar Ölmesin" temasıyla düzenlenen organizasyon Denizli'de büyük yankı uyandırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen müsabakalarda, 15 farklı ilden gelen sporcular 26 ayrı sıklette ringe çıktı. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Filistin bayrakları ve sloganlar eşliğinde ringe çıkan sporcular Filistin halkına destek mesajı verdi. Gün boyu süren müsabakalar boyunca centilmenlik, saygı ve dostluk ön planda tutulurken, izleyiciler sporcuların hem mücadelesine hem de verdikleri mesajlara büyük destek gösterdi.

Müsabakaların sonunda farklı sıkletlerde dereceye giren sporculara etkinlik anısına madalya ve başarı belgeleri takdim edildi. Müsabakalar, sporun yalnızca bir rekabet alanı değil; insanlık, vicdan ve dayanışmanın da güçlü bir ifadesi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu tür etkinliklerin toplumda farkındalık oluşturarak genç nesillere barış, kardeşlik ve empati değerlerini aşılamayı hedeflediğini vurguladı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda 2026'da yüzde 20'nin altını hedefliyoruz

Erdoğan'ın yardımcısından piyasaları hareketlendirecek tahmin
Sokakta kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Kan donduran olay kamerada

Kan donduran olay kamerada! Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
Soyunma odasında mermi kovanı bulundu: Stadyum müdürünün savunması pes dedirtti

Soyunma odasından çıkana bakın! Yapılan savunma daha skandal
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper hakkında yeni gelişme
Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı

Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.