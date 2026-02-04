Denizli'de Atatürk Yol Koşusu Düzenlendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 'Atatürk Yol Koşu'su düzenlendi. Yoğun katılım ile gerçekleşen koşuda dereceye giren sporcular yapılan program ile ödüllendirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 'Atatürk Yol Koşu' saat 09.00'da Tren Garı mevkinde başladı. Koşuya katılan sporcular Delikliçınar 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda koşularını bitirdi. Her yaştan sporcunun katıldığı Atatürk Yol Koşusu'nda kategorilerinde dereceye giren sporcular yapılan program ile ödüllendirildi. - DENİZLİ