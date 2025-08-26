Denizli'de 6. Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası Kayıtları Başladı

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 6. Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası için kayıtlar başladı. 10 Eylül 2025 Çarşamba günü kayıt için son tarih.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "6. Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası", 15 - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Turnuva, bölge içerisinde faaliyet gösteren firmaların çalışanlarını bir araya getirerek sporun ve dostluğun gücünü pekiştirmeyi amaçlıyor.

Turnuvaya, Denizli OSB'de yer alan firmaların çalışanları takım halinde katılabilecek. Her takım en az üç kişiden oluşacak ve firmalar, kendi bünyelerindeki farklı birimlerden birden fazla takım ile turnuvaya katılım sağlayabilecek.

Son başvuru tarihi 10 Eylül 2025

Katılım sağlamak isteyen firmaların, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar Denizli OSB Bölge Müdürlüğü'ne yazılı başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Turnuva öncesi 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 15.00'te, takım yöneticilerinin katılımıyla Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda kura çekimi ve teknik toplantı düzenlenecek. Kura çekiminin ardından, turnuvanın fikstürü belirlenecek.

Maçlar DOSTEK Koleji Spor Salonu'nda yapılacak

Tüm karşılaşmalar, Denizli Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan DOSTEK Koleji Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak. Turnuva, hem rekabeti hem de dostluğu ön planda tutan yapısıyla, Denizli OSB çalışanları arasında birlik ve motivasyonu artırmayı hedefliyor.

"Sürdürülebilir başarı için çalışanlarımızın sosyal etkileşimine yatırım yapıyoruz"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölgemizde geleneksel hale gelen Masa Tenisi Turnuvamız, sportif bir etkinlik olmanın ötesinde, kurumlar arası iletişimi güçlendiren ve çalışma hayatına değer katan bir organizasyondur. Çalışanlarımızın sosyal yaşamla kurduğu bağ, iş verimliliği ve kurumsal aidiyet açısından büyük önem taşıyor. Denizli OSB olarak, sanayide sürdürülebilir başarıyı sadece üretimle değil, aynı zamanda çalışanların gelişimine ve sosyal etkileşimine yatırım yaparak sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda tüm firmalarımızı turnuvaya katılmaya ve bu ortak heyecana katkı sunmaya davet ediyorum." - DENİZLİ