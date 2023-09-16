Denizli Çamlık FK, kaleci ordusuyla antrenmanlara devam ediyor

Denizli'de yetiştirdiği futbolcuları ve kalecileri çeşitli kulüplere transfer etmesi ile ön plana çıkan Denizli Çamlık FK, 20 civarı kaleci ile antrenmanlarını sürdürüyor.

Denizli'de yetiştirdiği futbolcularla dikkat çeken Denizli Çamlık FK, kalecilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yetiştirdiği 2008 doğumlu kaleci Muhammet Pürdük'ün Fenerbahçe'ye, 2010 doğumlu İsmail Taşevli'nin Trabzonspor'a transferinin ardından çalışmalara başlayan Çamlık FK yönetimi kaleci ordusu kurdu. Kaleci antrenörü Erdinç Şimşek nezaretinde haftanın belirli günlerinde çalışan kalecilerin performansı Başkan Şenol Ünlü ve yönetimin yüzünü güldürüyor.

"Şu anda yaklaşık 20 civarı kalecimiz var"

Çalışmaları değerlendiren kaleci antrenörü Erdinç Şimşek, iyi bir ortamda çalıştıklarına dikkat çekerek, "Kulüpte 2008 doğumlu kaleci kalmadı. Hepsini çeşitli takımlara gönderdik. 2010 doğumlularda ayın sonuna doğru ligler başlıyor. Şu anda orada 3 kalecimiz var. O yaş grubunda bir kalecimizi 3 ay önce Trabzonspor'a verdik. Bizim amacımız yetenekli futbolcu ve kaleci yetiştirmek. Kendi çocuklarımızla bir yerlere gelebilmek. Şu anda yaklaşık 20 civarı kalecimiz var. Hepsinde de çok ümitliyiz. Tabii hepsi olacak diye bir şey yok. Bunların beşi, altısı olsa kendisini çok iyi şekilde geliştirse çok mutlu oluruz. Bu bizim için başarı olur. İnşallah bundan sonra çok daha iyi kaleciler yetiştireceğimize inanıyorum" dedi.

"Gecemizi gündüzümüze katıyoruz"

Kaleciler yönünden çok şanslı bir takımız diyen kaleci antrenörü Şimşek, "Biz de görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Onların gelişimi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu da bizim başarımızı olumlu yönde etkiliyor. Kaleci takımın olmazsa olmazı. Bende yıllarca kalecilik yaptığım için şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kaleci farklıdır. Bütün takım aynı giyerken kaleci farklı giyer. Buda kalecinin farkındalığını ortaya koyar. Kaleci olmazsa olmazdır. Türkiye'de şu anda bütün kaleciler libero gibi oynuyor. Bizde bunun üzerinde çalışmaya başladık. Çocuklara kaleciliğin temel eğitimini veriyoruz. Kalecisiz bir takım olmaz. Futbol takımında kalecilik en önemli mevkidir" diye konuştu.

"Bizden gittikleri zaman her şey bitmiyor"

Başka takımlara verdikleri kalecileri takip ettiklerine dikkat çeken Şimşek, "2008 doğumlu kalecimiz Muhammet Pürdük'ü Fenerbahçe'ye, 2010 doğumlu kalecimiz İsmail Taşevli'yi Trabzonspor'a vermiştik, bizden gittikleri zaman her şey bitmiyor. Oradaki gelişimlerini takip ediyoruz, buraya geldiklerinde idman yaptırıyoruz. Onları her zaman en iyi şekilde göndermeye çalışıyoruz. Yaz döneminde 3 ay buraya geldiler. Bu dönemde idman yaptık. Oraya gittiklerinde eksik kalmasınlar diye. 2010 doğumlu Trabzonspor'a verdiğimiz İsmail Taşevli biraz daha şanslı. Önümüzdeki günlerde onun milli takımda davet edilmesini bekliyoruz. Trabzon'da da çok büyük ilgi ve alaka görüyor. İnşallah çok iyi yerlere gelecektir" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ