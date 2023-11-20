Denizli Bocce Takımı 2. Lige Yükseldi

Mersin'de düzenlenen Türkiye Bocce 3. Ligi müsabakalarında Denizli'yi temsil eden Babadağ Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü SK, henüz ilk yılında 25 takım arasından başarılı olarak 2. Lige yükseldi.

Mersin'de düzenlenen Türkiye Bocce 3. Ligi müsabakalarında Denizli'yi temsil eden Babadağ Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü SK, henüz ilk yılında 25 takım arasından başarılı olarak 2. Lige yükseldi.

Son yıllarda gittikçe popüler hale gelen ve ülkemizde de hayran kitleleri oluşturan Bocce branşında Denizli'yi ilk kez 2. Lig'de bir takım temsil edecek. Bocce sporuna gönül veren, Milli Takımlara sporcu yetiştiren Beden Eğitimi Öğretmeni Bülent Sevinç'in gayretleriyle Babadağ Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü çatısı altında 2023 yılında kurulan spor kulübü, henüz ilk yılında başarıyla tanıştı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan Türkiye Bocce Üçüncü Ligi müsabakaları, 14-17 Kasım 2023 tarihleri arasında Mersin Toroslar Bocce Salonunda yapıldı. Bocce 3. Ligine (Volo-Raffa) katılım gösteren Denizli temsilcisi Babadağ Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü, 25 takımın katılım gösterdiği ve 7 kategoride yapılan müsabakalar neticesinde atış oyunlarının üçünde en yüksek skoru vurarak, 2. Lige yükselmeyi başardı.

Bocce branşında elde edilen başarılı sonuç sonrası Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi. Simge Yılmaz, Osman Edikli, Ziya Yılmaz ve Bülent Sevinç'ten oluşan Babadağ Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü, 30 Kasım - 03 Aralık 2023 tarihleri arasında Ankara Kahramankazan'da yapılacak 2. Lig Yarışmalarında Raffa etabında Denizli'yi temsil edecek. - DENİZLİ