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Denizli Basket yoluna Europe Cup'ta devam edecek

Denizli Basket yoluna Europe Cup'ta devam edecek
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BASKETBOLDA tarihinde ilk kez ülkemizi Avrupa'da temsil eden Yukatel Denizli Basket yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek.

BASKETBOLDA tarihinde ilk kez ülkemizi Avrupa'da temsil eden Yukatel Denizli Basket yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek. Bulgaristan'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi Eleme Turu'nda ilk maçta Alman ekibi Rasta Vechta'yla karşılaşan temsilcimiz rakibine 101-98 mağlup olarak gruplara kalma şansını kaçırdı. Denizli Basket'e yeni yabancılardan Victor Bailey Jr'ın 33 sayılık performansı Şampiyonlar Ligi'nde şansını sürdürmek için yetmezken, Vechta'da görev yapan eski Anadolu Efesli yıldız Tibor Pleiss 25 sayıyla oynadı. Europe Cup'a direkt grup aşamasından itibaren katılacak Denizli Basket bu organizasyonda G Grubu'nda yer alacak. Yeşil-siyahlı ekip grup maçlarına 7 Ekim'de başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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