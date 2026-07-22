Haberler

Denizli Basket'in Avrupa'daki il rakibi Rasta Vechta

Denizli Basket'in Avrupa'daki il rakibi Rasta Vechta
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Basket, 2026-2027 sezonu Basketbol Şampiyonlar Ligi Eleme Turnuvası'nda Alman temsilcisi Rasta Vechta ile eşleşti. Maç, 15 Eylül 2026'da Bulgaristan'ın Samokov kentinde oynanacak.

Denizli Basket'in 2026-2027 sezonu Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Eleme Turnuvasındaki ilk rakibi ve maç programı belli oldu. Temsilcimiz, Avrupa arenasındaki ilk sınavında Almanya temsilcisi Rasta Vechta ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme turnuvaları, 14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Samokov kentinde tek merkezli organizasyon formatıyla düzenlenecek. Avrupa'nın farklı ülkelerinden takımların mücadele edeceği turnuvada, kulüpler normal sezon biletini alabilmek için kritik karşılaşmalara çıkacak. 15 Eylül 2026 Salı günü oynanacak mücadele, Bulgaristan'ın Samokov kentinde Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Denizli Basket de ilk maçında Rasta Vechta engelini aşarak organizasyonda yoluna devam etmeyi hedefliyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Denizli Basket'te tüm planlar, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmak üzerine kuruldu. Teknik ekip ve oyuncular, Avrupa sahnesindeki ilk resmi maçta güçlü rakip karşısında iyi bir performans sergileyerek kulüp tarihine önemli bir başarı daha eklemek istiyor.

"Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Denizli Basket Genel Menajeri Evren Yenice, eleme eşleşmesi ve organizasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Basketbol Şampiyonlar Ligi gibi önemli bir organizasyonda mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Rasta Vechta, Alman basketbolunun güçlü ekiplerinden biri. Ancak biz de bu turnuvaya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Hedefimiz, sahaya karakterimizi yansıtarak mücadelemizi ortaya koymak ve grup aşamasına yükselmek. Denizli'yi ve ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımızın desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz ve onlara güzel sonuçlar armağan etmek istiyoruz" - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...

Ahbap soruşturmasında yeni gelişme! 5 ünlü ifadeye çağrıldı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı

Sinem Dedetaş da kararını verdi

Ankara'da eğitim helikopteri düştü

Ankara'da helikopter düştü! Yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay'a olay yorum: Denizi pisletiyorsun

Yaptığı yorum Survivor yarışmacısını şoke etti: Denizi pisletiyorsun
Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

Böyle olur kabilenin eğlencesi! Herkes görüntüdeki aynı detaya takıldı
Düzce'de 'insanlık ölmemiş' dedirten görüntü: Ambulansa yol vermek için bunu yaptılar

"İnsanlık ölmemiş" dedirten olay: Bunu yapma sebepleri duygulandırdı
FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın

FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? CHP'nin ağır topu kararını verdi

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? CHP'nin ağır topu kararını verdi
Nihat Kahveci maç biter bitmez açıkladı: O oyuncu Fenerbahçelileri sevinçten çıldırtır

Maç biter bitmez açıkladı: O isim Fenerlileri sevinçten çıldırtır
Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor

24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor