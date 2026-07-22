Denizli Basket'in Avrupa'daki il rakibi Rasta Vechta

Denizli Basket'in 2026-2027 sezonu Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Eleme Turnuvasındaki ilk rakibi ve maç programı belli oldu. Temsilcimiz, Avrupa arenasındaki ilk sınavında Almanya temsilcisi Rasta Vechta ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme turnuvaları, 14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Samokov kentinde tek merkezli organizasyon formatıyla düzenlenecek. Avrupa'nın farklı ülkelerinden takımların mücadele edeceği turnuvada, kulüpler normal sezon biletini alabilmek için kritik karşılaşmalara çıkacak. 15 Eylül 2026 Salı günü oynanacak mücadele, Bulgaristan'ın Samokov kentinde Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Denizli Basket de ilk maçında Rasta Vechta engelini aşarak organizasyonda yoluna devam etmeyi hedefliyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Denizli Basket'te tüm planlar, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmak üzerine kuruldu. Teknik ekip ve oyuncular, Avrupa sahnesindeki ilk resmi maçta güçlü rakip karşısında iyi bir performans sergileyerek kulüp tarihine önemli bir başarı daha eklemek istiyor.

"Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Denizli Basket Genel Menajeri Evren Yenice, eleme eşleşmesi ve organizasyonla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Basketbol Şampiyonlar Ligi gibi önemli bir organizasyonda mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Rasta Vechta, Alman basketbolunun güçlü ekiplerinden biri. Ancak biz de bu turnuvaya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Hedefimiz, sahaya karakterimizi yansıtarak mücadelemizi ortaya koymak ve grup aşamasına yükselmek. Denizli'yi ve ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımızın desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz ve onlara güzel sonuçlar armağan etmek istiyoruz" - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı