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Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, TASKK Genel Sekreter Yardımcılığına getirildi

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Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, TASKK Genel Sekreter Yardımcılığına getirildi
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Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, TASKK'ın Şener Aydın başkanlığındaki yeni yönetiminde Genel Sekreter Yardımcılığına getirildi. Ceşen, Denizli'yi temsilen yer aldığı yönetimde amatör futbol için çalışacağını belirtti.

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, son yapılan genel kurulda güvenoyu alan Şener Aydın başkanlığındaki Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunda genel sekreter yardımcılığı görevini yürütecek.

Ekim ayı başında Ankara'da yapılan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 20. Olağan Genel Kurulu'nda delegelerin oylarıyla seçilen Şener Aydın başkanlığındaki yeni yönetim ilk toplantısını yaptı. Şener Aydın başkanlığındaki yönetimde Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen de yer alıyor. Yönetim kurulu ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. Denizli ASKF Başkanı Ceşen, TASKK'da Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Önceki yönetimde de görev alan Ceşen, Türk amatör futboluna yön veren isimlerden biri olmaya devam edecek.

"Amatör futbol için çalişmaya devam edeceğiz"

Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, Ekim ayı başında Ankara'da yapılan TASKK 20. Olağan Genel Kurulu'nda seçilen Şener Aydın Başkanlığındaki yeni yönetimin ilk toplantısında görev dağılımını yaptığını belirtti. "Yeni yönetim olarak Türk amatör futbol camiası için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diyen Ceşen, "Genel kurulumuz büyük bir katılımla yapılmıştı. Şener Aydın başkanlığındaki yönetimde Denizli'yi temsilen yer almak çok önemli. Görev dağılımının yapıldığı toplantıda tarafıma Genel Sekreter Yardımcılığı görevi verildi. Denizli adına bu önemli görevde başarılı olmak için çalışamaya devam edeceğiz. Tek düşüncemiz amatörlerin daha ileriye taşınması. Bunun için hem Denizli'de hem de Ankara'daki bu önemli görevi başarıyla gerçekleştirmek için hiç durmadan çalışacağız. Yeni dönemim Türk amatör futbol camiası için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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