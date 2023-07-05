- Amatör spor kulüpleri yeni yönetimini seçti

Denizli ASKF Başkanı 4. kez Ceşen seçildi

DENİZLİ - Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 16. Olağan Genel Kurulu seçiminde oyların 183'ünü alan Feyyaz Ceşen 4. kez başkanlığa seçildi.

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 16. Olağan Genel Kurulu 4 Haziran 2023 tarihinde Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda yapıldı. Genel Kurula; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, delegeler, kulüp temsilcileri ve davetliler katıldı. Seçime katılan protokolün konuşmalarından sonra başkan adayları tek tek söz alarak vaatlerini dile getirerek yönetim kurulu üyelerini tanıttılar. Genel Kurul'da, Ayşe Sarıkaya, Feyyaz Ceşen, Şükrü Averi ve Sevil Güngör adaylıklarını açıkladı. Seçimin başlamasından önce başkan adaylarından Şükrü Averi diğer başkan adayı Sevil Güngör lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı. Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Seçimde 388 delege oy kullandı. Seçim sonucunda Feyyaz Ceşen 183 oy alarak 4. kez başkan olurken, Ayşe Sarıkaya 166, Sevil Güngör 28 oy aldı. 4 oy da geçersiz sayıldı.

"Denizli projemiz yarım kaldı"

Seçimi değerlendiren Başkan Feyyaz Ceşen, kazananın Denizli olduğuna dikkat çekerek, "Ben öncelikle 16. Genel Kurul'umuzun şenlik ve coşku içerisinde saygı içerisinde geçtiği için herkese bütün kulüp başkanlarımıza, delegelerimize, misafirlerimize teşekkür ediyorum. Hafta içi olmasına rağmen yoğun bir katılım oldu. Denizli her şeyi hak ediyor. Denizli projemiz yarım kaldı. Biz bu yarım kalan projemizi devam ettirip onu tamamlamak için bu göreve talip olduk. Öncelikle gençler benim bir dönem daha bu göreve talip olmamı istediler. Ben bu gençlerin hatırını kıramazdım ve kırmadım" dedi.

"20 yıllık hayalim gerçek oluyor"

"Benim 20 yıldır dile getirdiğim projeyi bugün Büyükşehir Belediye başkanımız söyledi" diyen başkan Ceşen, "Amatör Spor Kompleksi; bugün ihale aşamasına geldi. Projeleri bitti. Millet Bahçesiyle birlikte Amatör Spor Kompleksinin yapılması Denizli'nin adını çehresini her şeyini değiştirecektir. Çocuklarımız spor yapacaktır. Aileler spor yapacaklar. Burada çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Onun için çok mutluyum. Yeni dönem için şunu özellikle söylemek istiyorum. Adaleti asla elden bırakmayacağız. Asla ayrıştırmayacağız. Tüm kulüpler bizim kulübümüz. Öncelikli hedefim çocuklarımıza spor yaptırmaktı" ifadelerini kullandı.

Başkanlığa seçilen Feyyaz Ceşen'in yönetim kurulu asil üyeleri; Mustafa Doğan, Selim Erol, Muhammet Karataş, Mehmet Kabakçı, Osman Küçükşahal, Ömer Çimen, Oğuz Karakaya, Seyhan Duru, Ayhan Matrak, Tolga Erdey, Emrah Ay, Bekir Sönmez ve Yaşar Güvenli isimlerinden oluştu.