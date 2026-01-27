Haberler

Amatörde kural hatası iddiası

Amatörde kural hatası iddiası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli 1. Amatör Küme C Grubu'nda Gökbörügücüspor-Başkarcı İdmanyurdu maçı sonrası tartışma yaşandı. Başkarcı İdmanyurdu, rakip takımın oyuncu değişikliklerinde kural ihlali yaptığını öne sürerek resmi başvuru yapacağını açıkladı.

Denizli 1. Amatör Küme C Grubu'nda oynanan Gökbörügücüspor- Başkarcı İdmanyurdu karşılaşmasında sahadaki skorun önüne geçecek bir 'kural ihlali' tartışması yaşandı. Başkarcı cephesi, rakibinin oyun kurallarına aykırı oyuncu değişikliği yaptığını öne sürerek resmi başvuru yapacaklarını açıkladı.

Denizli 1. Amatör Küme C Grubu'nda hafta sonu Ak Vadi Stadı'nda oynanan ve ev sahibi Gökbörügücüspor'un, Başkarcı İdmanyurdu'na karşı 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan müsabaka, futbol sahalarında az rastlanan bir teknik tartışmayı beraberinde getirdi. Karşılaşmanın ardından sert bir açıklama yapan Başkarcı İdmanyurdu Yöneticisi Turan Bozan, maçın hakem heyetini ve rakip takımın oyuncu değişikliklerini hedef aldı.

"3 duraklama kuralı ihlal edildi"

Turan Bozan'ın iddiasına göre Gökbörügücüspor, 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanırken kuralların belirlediği 'en fazla 3 duraklama' limitini aştı. Rakip ekibin oyunu 4 kez durdurarak değişiklik yaptığını savunan Bozan, bu durumu maç esnasında hakem heyetine bildirmelerine rağmen herhangi bir aksiyon alınmadığını belirtti.

"Hakemler kuralları esnetemez"

Futbol oyun kurallarının net olduğunu hatırlatan Bozan, "Hakemlerin görevi kuralları kendi inisiyatiflerine göre esnetmek değil, eksiksiz ve doğru şekilde uygulamaktır. Biz saha içinde bu yanlışı fark edip uyardık ancak karşılık bulamadık" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı

Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Manchester United'a yıldız isimden çok kötü haber

Taraftarlar yıkıldı! Dünya devine çok kötü haber