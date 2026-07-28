Haberler

DENİB'den Denizli Basket'e destek ziyareti

DENİB'den Denizli Basket'e destek ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Denizli Basket Spor Kulübü yönetimini ağırladı. Görüşmede sporun şehir için ortak değer olduğu vurgulanırken, iş dünyası ile spor camiası arasındaki iş birliği imkanları ele alındı. DENİB Başkanı Osman Uğurlu, kulübe başarılar diledi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, Denizli Basket Spor Kulübüne başarılar dileyerek, "Spor, şehrimizin ortak değeridir" dedi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Denizli Basket Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nu ağırladı. DENİB Başkanı Osman Uğurlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete, Denizli Basket Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Veli Deveciler'in yanı sıra Kulüp Saymanı Asbaşkan Gökhan Gökşin, Asbaşkan Veli Tefenlili ile yönetim kurulu üyeleri Levent Çaputçu ve Kenan Özsoy katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Denizli'de sporun gelişimi, gençlerin spora yönlendirilmesi, kulüplerin sürdürülebilir yapılarının güçlendirilmesi ve iş dünyası ile spor camiası arasındaki iş birliği imkanları değerlendirildi. Taraflar, sporun kentin sosyal yaşamına, marka değerine ve ekonomik gelişimine sağladığı katkılara dikkat çekti.

"Şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Denizli Basket Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Veli Deveciler, kulübün yalnızca sportif başarı hedeflemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Denizli Basket olarak amacımız, sahada elde edeceğimiz başarıların yanı sıra altyapıya yatırım yapan, gençlerimize örnek olan ve şehrimizin adını en iyi şekilde temsil eden bir kulüp olmaktır. Bu hedeflere ulaşırken kamu kurumları ve iş dünyamızın desteği bizim için büyük önem taşıyor. Sayın Osman Uğurlu ve DENİB yönetimine misafirperverlikleri ile spora verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Denizli için ortak değer üretmeye devam edeceğiz."

Uğurlu: "Spor, şehrimizin ortak değeridir"

DENİB Başkanı Osman Uğurlu ise Denizli Basket Spor Kulübü'nün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporun toplumsal gelişimde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Uğurlu, "Denizli'nin başarı hikayesi yalnızca ihracat ve üretimle değil; spor, kültür ve sosyal yaşam alanlarındaki gelişimiyle de güçleniyor. Gençlerimizi spora teşvik eden, kentimizi ulusal platformlarda başarıyla temsil eden kulüplerimizi önemsiyor ve çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Denizli Basket Spor Kulübü'nün yeni sezonda başarılı sonuçlar alacağına inanıyor, yönetim kuruluna ve tüm sporcularına başarılar diliyorum. İş dünyası ile spor camiası arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap ve Haluk Levent için ilk sözler
Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın

Vekilleri toplayıp talimatı verdi: Bu konuda espri bile yapmayın

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı

Milletin parasını tatilde yiyorlar! Otel odasından alındı

SGK ve Türkiye Sigorta'dan emeklilere müjde! Yüzde 30'a varan indirim avantajı

SGK'dan emeklilere müjde! Protokol imzalandı, indirim var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü futbolcu güpegündüz sokak ortasında silahla gasp edildi

Ünlü futbolcu güpegündüz sokak ortasında silahla gasp edildi
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi

Yok böyle bir olay! Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı
Kırşehir FK amigosundan şampiyonluk duası: Yediğimiz goller ofsayt olsun

Ellerini açıp Allah'a seslendiler: Rabbim ne olursun...
Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü

Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü
Gülben Ergen'in ifadesi ortaya çıktı: Bağış yaptım, mağdurum

Gülben Ergen'in ifadesi ortaya çıktı: İşte savcıya anlattıkları
Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar! Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi

Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi