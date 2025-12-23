Haberler

Demirci'de "Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası" başladı

Demirci'de 'Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası' başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen voleybol turnuvası başladı. 14 takımın katıldığı turnuvanın ilk günü, Kaymakam Fatih Bayram ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde "Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası" başladı.

Kaymakamlık, Belediye ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen turnuvaya ilçedeki kamu kurumlarından oluşan 14 takım katıldı.

Turnuvanın ilk gün müsabakalarını izleyen Kaymakam Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, sporculara başarı diledi.

Turnuva, 14 Ocak'ta oynanacak final maçıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Spor
Şile Belediyesi'ne operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Bir belediyeye daha operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı

Okul müdürünü tüfekle vuran öğrenci için karar verildi
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye kritik mektup: Derhal içinizden ayıklayın
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
title