Haberler

Demir Yumruk Şükrü Altay, 3 Kemer Birden Kazandı

Demir Yumruk Şükrü Altay, 3 Kemer Birden Kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliği'nin şampiyonu Şükrü Altay, Seydikemer'deki boks gecesinde Arnavut rakibi Albi Sorra'yı yenerek WBC Türkiye, WBC Turan ve WBC Ortadoğu Greyta kemerlerinin sahibi oldu. Altay, kazandığı kemeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğini açıkladı.

HAFİF ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerinin sahibi 'Demir Yumruk' lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay tarih yazdı.

Seydikemer Spor Salonu'nda düzenlenen ve seyircilerin büyük ilgi gösterdiği boks gecesinde, farklı klasmanlarda 7 müsabaka yapıldı.

Mehteran ve yöresel folklor gösterisinin ardından 'Demir Yumruk' lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, Arnavut rakibi boksör Albi Sorra ile ringde ünvan maçına çıktı.

Rakibini yenen Altay; WBC Türkiye, WBC Turan ve WBC Ortadoğu Greyta kemerlerinin sahibi oldu.

Müsabakaları, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, protokol üyeleri ile çok sayıda sporsever izledi.

'KEMERİ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A HEDİYE EDECEĞİM'

Mücadeleyi Türkiye için kazandığını ve aylardır bu maça hazırlandığını belirten Altay, "Çok önemli kemerler arasına bir yenisini ekledim. Bu kemeri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğim. Bana destek olan herkese çok teşekkürler." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Pınar Deniz yeni imajıyla göz kamaştırdı

Bu hallerini unutun! Yeni imajıyla göz kamaştırdı
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak