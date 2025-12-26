Haberler

"Demir Yumruk" Altay, WBC Orta Doğu ünvanı için Muğla'da ringe çıkacak

'Demir Yumruk' Altay, WBC Orta Doğu ünvanı için Muğla'da ringe çıkacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Boks Birliği'nde şampiyon olan Türk boksör Şükrü Altay, 17 Ocak'ta Seydikemer'de Türkiye şampiyonluğu ve uluslararası unvanlar için ringe çıkacak. Etkinlikte 16 ülkeden sporcu yer alacak ve 8 maç yapılacak.

Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, 17 Ocak'ta Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Türkiye şampiyonluğu altın kemer, WBC Orta Doğu ve WBC Greater Turan ünvanları için ringe çıkacak.

Fethiye ilçesindeki bir spor salonunda hazırlıklarını sürdüren Altay'ı Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ile Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ziyaret etti. Altay ile bir süre sohbet eden heyet, daha sonra sporcunun antrenmanını izledi.

Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 Ocak'ta Seydikemer'de üç kemer için ringe çıkacağını söyledi.

Seydikemer'deki boks gecesine 16 ülkeden sporcu katılacağını ve 8 maç yapılacağını anlatan Altay, "İnşallah Seydikemer daha güzel parlar ve güzel bir boks gecesi yaşarız." dedi.

Kaymakam Dilekli ise Altay'ın çıktığı müsabakalarda alacağı kemerlerle hem kendi başarısını yükselteceğini hem de Türkiye'nin başarısını artıracağını belirterek, "Seydikemer ilçemizin de güzle bir tanıtımı olur. Biz her zaman spor ve sporcunun yanındayız." diye konuştu.

Dilekli, ilçeyi bu ve benzeri birçok spor organizasyonun beşiği yapmak istediklerini vurguladı.

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ise ilçenin benzeri organizasyonlara ve tanıtıma ihtiyacı olduğunu kaydetti.

17 Ocak'ta dev bir boks müsabakasına ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Akdenizli, "16 sporcunun ringde savaşacağı boks gecesine tüm sporseverleri davet ediyoruz. Etkinlik 200'ün üzerinde ülkeden canlı yayınlanacak. Seydikemer'imizin tanıtımına güzel bir katkı sağlanmış da olacak. Sporcumuza başarılar diliyor, etkinlik için destek veren herkese de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Vepara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 31 kişi hakkında gözaltı kararı

Dev şirkete operasyon! Onlarca kişi için gözaltı kararı var
Bahis operasyonunda yeni perde! Erden Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alındı

Bahis operasyonunda yeni perde! Erden Timur dahil 24 kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
Şirketini satıp, çalışanlara kişi başı 20 milyon lira ikramiye dağıttı

Şirketini satıp çalışanlara kişi başı 20 milyon lira ikramiye dağıttı
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu