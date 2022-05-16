Demir Grup Sivasspor: 1-2 - Haberler

Demir Grup Sivasspor: 1-2
Demirören Haber Ajansı - Arzu Erbaş - Spor
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STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Suat Arslanboğa, Yusuf Bozdoğan, Murat AltanÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan - Ponck, Emirhan, Gökhan, Eren, Sabo (Dk. 87 Efe), Phiri, Boyd (Dk. 46 Mendes) Deniz (Dk. 76 Kubilay), Umar (Dk. 81 Bolasie), Cisse (Dk.
STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Suat Arslanboğa, Yusuf Bozdoğan, Murat AltanÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan - Ponck, Emirhan, Gökhan, Eren, Sabo (Dk. 87 Efe), Phiri, Boyd (Dk. 46 Mendes) Deniz (Dk. 76 Kubilay), Umar (Dk. 81 Bolasie), Cisse (Dk. 46 Pohjanpalo)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal - Appindangoye, Caner, Ahmet, Uğur, Ulvestad (Dk. 90+3 Sefa), Hakan, Erdoğan (Dk. 76 Kayode), Fajr (Dk. 89 Ziya), Gradel (Dk. 90+3 Cofie), YatabareGOLLER: Dk. 22 Boyd (Çaykur Rizespor), Dk. 31 Erdoğan, Dk. 75 Ulvestad (Demir Grup Sivasspor)SARI KARTLAR: Phiri, Ponck (Çaykur Rizespor), Hakan, Yatabare, Ulvestad (Demir Grup Sivasspor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 37'nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.17'nci dakikada Fajr'ın ceza sahası yayından gönderdiği topa Uğur, ceza sahası sol yanından vurdu, top yan ağlara takıldı.22'nci dakikada Cisse'nin ortasında Sabo'un kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal'dan dönen topu Boyd, ağlarla buluşturdu: 1-0.31'inci dakikada Ulvestad'ın sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topu, Erdoğan ağlarla buluşturdu: 1-1.37'nci dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Eren'in yerden gönderdiği topa, Cisse dokundu, top kale direğini sıyırarak auta çıktı.63'üncü dakikada Mendes, ceza alanı dışından sert vurdu, top üst direği sıyırarak auta çıktı.75'inci dakikada Yatabare'nin ceza alanı sağından altıpasa gönderdiği topa vuran Ulvestad, topu ağlara yolladı: 1-2.86'ncı dakikada Bolasie orta sahadan aldığı topla ceza alanına kadar geldi, şutu yan ağlarda kaldı. Karşılaşma konuk takım Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.- Rize
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Spor