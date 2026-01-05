Haberler

Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler

Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler
Güncelleme:
Gençlerbirliği'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Tom Dele-Bashiru, eski teknik direktörleri Volkan Demirel'in görevi bırakmasının takımdaki herkesi şaşırttığını belirtti. Genç hocayı ikna etmeye çalıştıklarını açıklayan yıldız isim, "Şok olduk. Çünkü bu karar bir galibiyetten sonra geldi. Biz kendisini vazgeçirmeye de çalıştık. O kararından dönmedi." dedi.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde forma giyen orta saha oyuncusu Tom Dele-Bashiru, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

'DÖNÜM NOKTASI GİBİYDİ'

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına başladıklarını anımsatan 26 yaşındaki orta saha, ilk haftalarda yaşadıkları şanssızlıklarla ilgili, "İzlediğim maçlarda mücadele var, galibiyet için çok uğraşılıyor ama ne yazık ki bir türlü 3 puan gelmiyordu. İlk geldiğimde de bir Rizespor maçı oynadık. Rizespor maçını oynadığımızda da bence galibiyeti hak etmiştik ama en kötü beraberliği hak ettiğimiz bir maçtı. Ne yazık ki maçı mağlubiyetle bitirdik ama dönüm noktası gibiydi. Çünkü çok iyi bir futbol ve çok iyi bir mücadele ortaya koyulmuştu. Zaten onun devamında da Eyüpspor maçıyla ilk galibiyet geldi." değerlendirmesinde bulundu.

'ÇOK DAHA İYİ OLACAK'

Sezonun ilk yarısındaki bireysel performansını da değerlendiren Nijeryalı oyuncu, "Ben iyi de başladığımı düşünüyorum. Ortalama ve ortalamanın üstü bir performans ortaya koyduğumu söyleyebilirim. Lige bir alışma süresi var. Ben de bu süreci geçirdim. Çok daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. Şu ana kadarki performansımın ikinci yarıda üstüne koyarsam çok daha iyi olacak." diye konuştu.

'HEPİMİZ ŞAŞIRDIK HATTA ŞOK OLDUK'

Dele-Bashiru, teknik direktör Volkan Demirel'in ayrılık kararını takım olarak duyduklarında "şok" yaşadıklarını belirtti. Volkan Demirel'i ikna etmeye çalıştıklarını belirten Tom Dele-Bashiru, "Hepimiz şaşırdık, hatta şok olduk. Çünkü bu karar bir galibiyetten sonra geldi. Hepimiz kendimizi iyi hissediyorduk. Bir şeyler iyi gitmeye başlamıştı, üstüne koymaya başlamıştık ama bir anda böyle bir karar aldığını açıkladı. Bazen insanların kişisel kararlarına saygı duymak gerekiyor. Biz kendisini vazgeçirmeye de çalıştık. O kararından dönmedi. Önümüze bakmamız gerekiyor. Kararlarını alan insanlara saygı duyup biz de önümüze baktık ve devam ettik." sözlerini sarf etti.

