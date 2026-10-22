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Davraz Kayak Merkezi 24-25 Ekim'de enduro yarışlarına ev sahipliği yapacak

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Federasyon açıklamasına göre Davraz Kayak Merkezi, 24-25 Ekim'de Davraz Rock'n Ride Hard Enduro yarışlarına ev sahipliği yapacak. Yarın 14.00'te Davraz'dan Isparta Valiliği önüne konvoy düzenlenecek; 24 Ekim'de sıralama ve final, 25 Ekim'de hard enduro ve kupa töreni yapılacak.

Isparta Davraz Kayak Merkezi, enduro motosiklet yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Isparta'nın önemli turizm merkezlerinden Davraz Kayak Merkezi, "Davraz Rock'n Ride Hard Enduro" yarışlarıyla 24-25 Ekim tarihlerinde motosiklet tutkunlarını buluşturacak.

Etkinlik programı, yarın saat 14.00'te Davraz Kayak Merkezi'nden Isparta Valiliği önüne yapılacak enduro konvoyu ile start alacak.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan Davraz Kayak Merkezi'nde 24 Ekim Cumartesi günü 11.00-14.00 saatleri arasında sıralamalar, 15.00-17.00 saatleri arasında ise elemeli final yarışları düzenlenecek.

Yarışçıların zorlu parkurlarda hünerlerini göstereceği organizasyonda, 25 Ekim Pazar günü ise 11.00-16.00 saatleri arasında Davraz Kayak Merkezi'nde hard enduro yarışı düzenlenecek ve yarışların ardından kupa töreni yapılacak.

Kaynak: AA
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