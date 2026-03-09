Davinson Sanchez: 'Liverpool maçına odaklandık'

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Liverpool ile oynayacakları maça odaklandıklarını belirterek, "Kendimizi geliştirmek istiyoruz. Takım olarak ileriye adım atmak istiyoruz" dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray yarın evinde İngiliz takımı Liverpool ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılıların tecrübeli savunmacısı Davinson Sanchez, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmek istediklerini söyleyen Sanchez, "Biz buraya sadece kendimizi denemeye gelmedik. Ne kadar mücadele ettiğimizi göstermek istiyoruz. İyi maçlar oynadık. Bizi zorlayan ve test eden takımlarla da mücadele ettik. Galatasaray ve Türkiye için devam etmek istediğimizi gösterdik. Türk futbolu çok gelişti. 2-3 gün önce maç oynamamız bir şey ifade etmiyor. Bu tarz maçlarda ekstra bir motivasyona ihtiyacımız yok. UEFA Şampiyonlar Ligi, dünyanın en büyük turnuvası. Maça odaklandık. Kendimizi geliştirmek istiyoruz. Deplasmandaki maçta da kendimizi geliştirebiliriz. Takım olarak ileriye adım atmak istiyoruz. Buna odaklandık" diye konuştu.

"Kulübünüze yardımcı olabilmek önemli"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla süre alan oyuncu olmasının hatırlatılması üzerine 29 yaşındaki futbolcu, "Bunu bazen yönetmesi kolay değil. Deneyimle bunu öğreniyorsunuz. Olay sadece sahada olmak değil. Kulübünüze yardımcı olabilmek önemli. Bu iş sadece benimle ilgili değil. Takım arkadaşlarıma da müteşekkirim. Onlar da bana yardımcı oluyor. İşimi kolaylaştırıyorlar. Doğru adımları atmaya çalışıyorum. Doğru alışkanlıklar edinmeye çalışıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde bu tarz istatistiklere sahip olmak iyi bir şey ama sadece dakika toplamak da bir şey ifade etmiyor. Sahada olduğum zaman takımın öz güvene sahip olması önemli" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı