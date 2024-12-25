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Davalık olan yerin adı Süleyman Seba: Beşiktaş'tan zehir zemberek açıklama geldi

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Beşiktaş, BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi davasıyla ilgili zehir zemberek bir açıklama yaptı. Adalet tarafından ispatlanan haklılıklarının gasp edildiğini belirten siyah-beyazlılar, konuyla ilgili gerekli şikayetlerin yapıldığını kamuoyuyla paylaştı. Başkan Hasan Yücel de "Konunun takipçisiyim. Camiamız müsterih olsun. Beşiktaşımızın bir lokmasını dahi kimsenin boğazından geçirtmem" dedi.

Beşiktaş, BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi davasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Türk adaletinin tescillediği haklılığının gasp edildiğini belirten siyah-beyazlı kulüp, söz konusu kişiler hakkında gerekli şikâyetlerin yapıldığını duyurdu.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

"BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'yle ilgili davada, Türk adaletinin tescillediği haklılığımız, Aşçıoğlu İnşaat A.Ş. tarafından gasp edilmektedir.

Daha önce kira borçlarını ödemeyen, başlattığımız icra takibine itiraz eden bu şirket, şimdi de İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararını tanımamıştır.

Hukuk Kurulu Başkanımız Altın Mimir'in önderliğinde bu akşam söz konusu komplekse Beşiktaşımızın logosunun asmak isteyen arkadaşlarımıza engel olan hukuk tanımazlar; zorluk çıkarmış, tehdit ve hakaret etmiş, darp girişiminde bulunmuşlardır.

121 yıllık tarihinine tek bir kara leke çalınmamış, şerefli ikincilikleri onur nişanesi sayan camiamız adına bu yaşananları kınıyoruz.

Söz konusu kişiler hakkında gerekli şikâyetler yapılmıştır. Beşiktaşımızın bir lokmasının dahi kimsenin boğazından geçmesine izin vermeyeceğiz."

Davalık olan yerin adı Süleyman Seba: Beşiktaş'tan zehir zemberek açıklama geldiBJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi

HÜSEYİN YÜCEL: BEŞİKTAŞ'IN BİR LOKMASINI KİMSENİN BOĞAZINDAN GEÇİRTMEM

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel de konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Konunun takipçisiyim... Camiamız müsterih olsun. Beşiktaşımızın bir lokmasını dahi kimsenin boğazından geçirtmem!" ifadelerini kullandı.

Davalık olan yerin adı Süleyman Seba: Beşiktaş'tan zehir zemberek açıklama geldi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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