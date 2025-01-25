Üye Girişi
Haberler
Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Sorumlu kim? Arınç, bombayı Bakan Ersoy'un kucağına bıraktı
Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildi! Yeni soruşturmada 11 gözaltı

78 kişiyi hayattan koparan otelin patronundan yeni skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama
Yanan otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

Cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı

Datça'da 19. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu Gerçekleştirildi

Datça'da 19. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde TEMA Vakfı'nın desteğiyle bu yıl 19.'su düzenlenen Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'na Türkiye'den ve yurt dışından 441 sporcu katıldı. Etkinlik iklim değişikliği ve kuraklık sorununa dikkat çekmek amacıyla 'Her Kulaç Kuraklığa İlaç' temasıyla gerçekleştirildi.

Muğla'nın Datça İlçesinde 19. Açık Deniz Kış Yüzme Ma­ra­to­nu yapıldı.

Taş­lık Pla­jı'n­da düzenlenen yüzme maratonuna Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden 20'si yabancı 441 sporcu uzun ve kısa par­kurda mücadele etti.

Bu yılki maraton, "Her Kulaç Kuraklığa İlaç" sloganıyla TEMA Vakfı'nın desteğiyle düzenlenerek iklim değişikliği ve kuraklık sorununa dikkat çekildi.

Yarışın startını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş verdi.

Yarışa İstanbul'dan katılan Atilla Çağlar, AA muhabirine, 15 yaşından itibaren yüzdüğünü, Datça'nın denizi ve doğasının çok güzel olduğunu ve çok iyi bir atmosferde maratonu tamamladıklarını söyledi.

Ankara'dan katılan Esra Önel ise emeği geçenlere teşekkür etti.

İlk olarak 2007 yılında Datça Belediyesi ve gönüllüler tarafından organize edilen etkinlik, 2012 yılından itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Datça Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve Datça Spor Kulübü'nün destekleriyle devam ediyor.

Etkinliğin bu yılki onur konuğu ise TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç oldu.

Dereceye girenler

1500 metre erkekler genel klasmanda Çağan Yiğit Bozacı birinci, Ata Serdar Ulaş ikinci, Poyraz Anut üçüncü oldu. 1500 Metre kadınlar genel klasmanda ise Nisa Nur Genç birinci, Eda Savcıgil ikinci, Mercan Tiryakioğlu üçüncü oldu.

5000 metre kadınlar genel klasman yarışlarında Aybige Su Irçağ birinciliği, Aysun Türkoğlu ikinciliği, Elif Berke üçüncülüğü elde etti. 5000 metre erkeklerde ise birinci Muhammet Naim Mısıroğlu, ikinci Emre Öztürk, üçüncü Demir Ilgın Kaya oldu.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Spor
img

Erdoğan'ın cenazelerinde gözyaşı döktüğü ailenin bilinmeyenleri
img

Can havliyle verdiği karar hayatlarını kurtardı
img

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATSO Başkanı'nın ölümüyle ilgili iddianame yasak aşkı ortaya çıkardı

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı
Canlı anlatım! RAMS Park'ta ilk düdük çaldı

RAMS Park'ta ilk düdük çaldı
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?
Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.