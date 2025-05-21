Darıca Kalespor U11 Takımı Şampiyonluğunu İlan Etti

Darıca Kalespor U11 Takımı Şampiyonluğunu İlan Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde TFF U11 Ligi N Grubu'nda mücadele eden Darıca Kalespor, sezonu namağlup tamamlayarak şampiyon oldu. Darıca İdmanyurdu ile yapılan final maçında 4-1 galip gelen ekip, İstanbul'da düzenlenen turnuvadan sonra bir başarı daha elde etti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde TFF U11 Ligi N Grubu'nda mücadele eden Darıca Kale spor, sezonu namağlup tamamlayarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

Final niteliği taşıyan karşılaşmada Darıca İdmanyurdu ile karşılaşan Darıca Kale spor U11 Takımı, sahadan 4-1'lik skorla galip ayrılarak turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Darıca Kale spor U11 ekibi, bu sonuçla yaklaşık bir ay önce İstanbul'da düzenlenen ve 28 takımın katıldığı turnuvada elde ettikleri şampiyonluğun ardından bir başarı daha elde etmiş oldu.

Disiplinli oyunları ve takım içi uyumlarıyla öne çıkan oyuncular, turnuva boyunca sahada etkili bir performans sergiledi. Takımın başarısında antrenörler Erol Yoldaş ve Batuhan Akyıldız'ın katkısı da dikkat çekti.

Karşılaşma sonrası kulüp yönetimi, centilmence mücadele eden Darıca İdmanyurdu takımına ve bölgedeki çocuklara spor bilinci kazandırmaya yönelik çalışmaları nedeniyle rakip kulüp yönetimine teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı

İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi

İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi
Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal

Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşme riski olan takımını üçüncü yaptı! Mehmet Topal'a üst üste talipler

Küme düşecek takımı üçüncü yaptı! Mehmet Topal'a teklif yağıyor
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Nesrin Cavadzade'den Azerbaycanlı takipçilerini kızdıran paylaşım

Nesrin'in paylaşımına düştüğü not, Azerbaycanlı takipçilerini kızdırdı
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Tunceli Valisi merkeze çekildi
Hastanede eski eş dehşeti! Tıbbi sekreter karısını öldürdü

Hastanede eski eş dehşeti! Tıbbi sekreter karısını öldürdü
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi

Galatasaray'dan Kerem ve Batshuayi sürprizi
Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı

Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.