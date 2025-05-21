Darıca Kalespor U11 Takımı Şampiyonluğunu İlan Etti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde TFF U11 Ligi N Grubu'nda mücadele eden Darıca Kale spor, sezonu namağlup tamamlayarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

Final niteliği taşıyan karşılaşmada Darıca İdmanyurdu ile karşılaşan Darıca Kale spor U11 Takımı, sahadan 4-1'lik skorla galip ayrılarak turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Darıca Kale spor U11 ekibi, bu sonuçla yaklaşık bir ay önce İstanbul'da düzenlenen ve 28 takımın katıldığı turnuvada elde ettikleri şampiyonluğun ardından bir başarı daha elde etmiş oldu.

Disiplinli oyunları ve takım içi uyumlarıyla öne çıkan oyuncular, turnuva boyunca sahada etkili bir performans sergiledi. Takımın başarısında antrenörler Erol Yoldaş ve Batuhan Akyıldız'ın katkısı da dikkat çekti.

Karşılaşma sonrası kulüp yönetimi, centilmence mücadele eden Darıca İdmanyurdu takımına ve bölgedeki çocuklara spor bilinci kazandırmaya yönelik çalışmaları nedeniyle rakip kulüp yönetimine teşekkür etti. - KOCAELİ