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Darbide "maymun" kavgası! Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi

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Derbide Mourinho'nun açıklamaları büyük tartışma yarattı. "Diğer kulübede maymun gibi zıplıyorlardı" ifadelerini, Galatasaray ırkçılık olarak değerlendirdi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Mourinho'nun beyaz insanlara yönelik ifadesinin ırkçılık olmadığını söyledi. Fakat Ilıcalı'nın geçmişte Survivor'da bir yarışmacının "Maymun" kelimesini kullanmasına sert tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve golsüz tamamlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Mourinho'nun, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadeleri, Galatasaray tarafından ırkçı söylem olarak değerlendirilerek yargıya taşınmak istendi. Sarı-kırmızılı kulüp, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve UEFA ile FIFA'ya şikâyette bulunacağını duyurdu.

ACUN ILICALI'DAN SERT YANIT

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, TV100 canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ilıcalı, Galatasaray yönetiminin bu açıklamaları "gündem değiştirme çabası" olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz, Fenerbahçe camiası olarak Galatasaray yönetiminin kriz toplantısının ardından gündemi değiştirme girişimlerini izliyoruz. Olayın nasıl UEFA'ya taşınacak bir noktaya getirildiğini anlamak mümkün değil."

"BU IRKÇILIK OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Mourinho'nun kullandığı ifadenin ırkçılık olarak yorumlanamayacağını belirten Ilıcalı, şunları söyledi:

"Maymun kelimesini siyahi birine söylersen bu ırkçılık olur. Ancak beyaz insanlara yönelik böyle bir ifadeyi kullanmak nasıl ırkçılık olarak değerlendirilebilir? Mourinho burada, kulübedeki aşırı tepkileri kastederek bir benzetme yapıyor. Bu açıklamanın ırkçılıkla ilişkilendirilmesi mantıklı değil."

Ilıcalı ayrıca, Galatasaray yönetiminin geçmişte hakemler hakkında yaptığı açıklamalara da göndermede bulunarak şu sözleri dile getirdi:

"Irkçılık insanlık suçudur ve bu konuda kimse hassasiyetimizi sorgulayamaz. Ancak bir ay önce Türk hakemlerine 'hırsız' diyerek eleştiride bulunanların bugün ırkçılık suçlamasında bulunması, büyük bir çelişkidir."

ACUN ILICALI'NIN GEÇMİŞTEKİ TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Öte yandan, Ilıcalı'nın sahibi olduğu televizyon kanalında yayınlanan Survivor yarışmasında geçmişte yaşanan bir olay yeniden gündeme geldi. Ilıcalı, bir yarışmacının "Maymun" kelimesini kullanmasına sert tepki göstermiş ve "Sen nasıl kalkıp da 'Maymuna cevap ver' diyebiliyorsun?" sözleriyle çıkışmıştı.

Bu gelişmelerin ardından tartışmalar futbol camiasında olduğu kadar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Darbide 'maymun' kavgası! Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi

Darbide
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıbaklavacı çeto :

fenerde centilmen birine hiç mi rastlamayacağız. fenere her gelen azıyor ya kardeşim. suyundan mıdır huyundan mıdır bilemedim.

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Haber Yorumlarıdoğrucudavut:

Tazminat ödememek için neyi savunacağını şaşırır Acur

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Haber YorumlarıEmir Güler:

BU ACUNDA ŞEYMA SUBASI 2 GİBİ AYNI

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

nede olsa fener kitlesi müsati herşeye inanmayai kitle kitleyebildiğin kadar. sporu sporcular yönetmeli bunlargibi medya patronları mafyalar mütahitler. değil

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Haber YorumlarıAhmet null:

Kendisi ne topikli ezik

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Haber Yorumlarısadece kadir:

acunun hangi lafı doğru ki ?

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Haber Yorumlarımetin baz:

sayın editör bey "darbi" değil "derbi" olmalı lütfen yayınlanmadan tekrar okuyun.??

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