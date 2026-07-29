Daniel Farrar, 'Oynadığımız lig gerçekten çok zor bir lig, bunun farkındayız'

Boluspor'un 40 yıl aradan sonra göreve getirdiği yabancı teknik direktör Daniel Farrar, ligin zorluğunun bilincinde olduklarını belirterek, sezon boyunca ellerinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 40 yıl aradan sonra takımın başına yabancı bir teknik direktör getirerek ABD'li Daniel Farrar ile sözleşme imzaladı. Yeni sezon hazırlıklarını Farrar yönetiminde sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktörlük kariyerinin önemli bölümünü Güney Amerika kulüplerinde geçiren ABD'li çalıştırıcı Daniel Farrar, Boluspor'da görev yapacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Yeni sezon öncesinde takımla uyum sürecini hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Farrar, hedefleri ve takımın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu

"Maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız"

Zor bir sezonun kendilerini beklediğini bildiklerini ve ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını aktaran Daniel Farrar, "Çok iyi olmamamıza rağmen, futbolcularımızın hepsi ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ve şu anda iyi gittiğimizi düşünüyorum. Zor bir sezon olacağını biliyoruz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız en iyi yerde tamamlamak için. Çok yeni bir takımız, yeni arkadaşlarımız var aramızda ve yeniler de katılabilir. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Oynadığımız lig gerçekten çok zor bir lig, bunun farkındayız"

Paraguay ve Bolivya gibi ülkelerde önemli tecrübeler edindiğini ifade eden Farrar, "Öncelikle çok mutluyum burada olmaktan dolayı ve dediğim gibi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Amerika'da doğdum ama deneyimimin büyük bir bölümü Güney Amerika'da geçti Paraguay, Bolivya gibi ülkelerde geçti. ve bu ligin de çok zor bir lig olduğunu biliyoruz, bunun farkındayız. Tabii ki elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ama şu andaki en büyük amacım olduğumuz yeri korumak ve biraz da olsa ileriye doğru ilerleyebilmek. Çünkü oynadığımız lig gerçekten çok zor bir lig bunun farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerine yer verdi.

"Taraftarın desteğiyle en iyi yerlere gelmeye çalışacağız"

ürk futbolunda taraftar kültürünün çok güçlü olduğuna dikkat çeken Farrar, "Genel anlamda baktığımızda Türkiye'de taraftarlar çok gerçekten bağlılar futbola ve bunu da her fırsatta sahada, saha dışında gösteriyorlar. Buradaki lokal, yerel taraftarlar da gerçekten çok takımımıza bağlılar ve onların desteğine çok ihtiyacımız var. Onların desteğiyle en iyi yerlere gelmeye çalışacağız" ifaderini kullandı.

"Yeni gelen takım arkadaşlarımızı da adaptasyon sürecine dahil etmeye çalışıyoruz"

Şu an tüm odağını takıma verdiğini kaydeden Farrar, öncelikli hedefinin oyuncularla uyumu sağlamak olduğunu belirterek, "Şu anda takım benim için çok önemli olduğu için, en çok odaklandığım nokta takıma alışmak, takımla nerelere gidebileceğimize bakmak, oyuncularıma bakmak ve oyuncularımla adaptasyon kurmak. O yüzden bu bölüme daha geçemedim, hala birinci bölümdeyim. Takım adaptasyonu benim için çok daha önemli. Daha çok antrenmanlara odaklanıp potansiyelimizi dışarıya çıkarmaya, yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Yeni gelen takım arkadaşlarını da adaptasyon sürecine katmaya çalışıyoruz. Lig içerisindeki takımlar, onun haricinde birinci ligdeki, Süper Lig'deki takımlar da çok kuvvetli takımlar bunun farkındayız. Biz de kendi takımımız içerisinde potansiyelimiz içerisinde kendi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı