Üye Girişi
Haberler

Damla Köse ve Antrenörü'ne Başarı Dilekleri

Damla Köse ve Antrenörü'ne Başarı Dilekleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Hindistan'da düzenlenecek Dünya Üniversiteler arası Atıcılık Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek ETÜ öğrencisi Damla Köse ve antrenörü Burak Çağlar'a başarı dileklerini iletti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek olan Dünya Üniversiteler arası Atıcılık Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan ETÜ öğrencisi Damla Köse ve antrenörü Burak Çağlar'ı antrenmanda ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 6-15 Kasım 2024 tarihlerinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılacak olan Dünya Üniversiteler arası Atıcılık Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan ETÜ öğrencisi Damla Köse ve Antrenörü Burak Çağlar'a başarı dileklerini iletti. Atıcılık poligonunda sporcuların antrenmanını ziyaret eden Çakmur, Milli sporcu Damla Köse ve Antrenörü Burak Çağlar ile uzun bir görüşme yaptı. Aynı zamanda Atıcılık İl Temsilcisi olan Burak Çağlar, çalışmaların yoğun tempoda geçtiğini ve Damla Köse'nin Yeni Delhi'de yapılacak olan Dünya Üniversiteler arası Atıcılık Şampiyonası'na çok iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Çakmur başarı diledi

Atıcılıkta Erzurum'un gurur kaynağı olan Damla Köse'nin Hindistan'da kürsüye çıkacağına inandığını belirten Çakmur, milli sporcuya ve antrenörü Burak Çağlar'a başarı dileklerini iletti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Atıcılık poligonumuz sayesinde bu spora ilginin artası bizleri sevindiriyor. Bu anlamda mesai harcayan Burak hocamıza teşekkür ediyoruz. Damla Köse de elde ettiği başarılarla alttan gelen sporcularımıza müthiş bir rol model kendisini tebrik ediyorum. İnşallah, Hindistan'dan da madalya ile dönecek" dedi.

Çakmur'a özel hediye

6-15 Kasım 2024 tarihlerinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılacak olan Dünya Üniversiteler arası Atıcılık Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan ETÜ öğrencisi Damla Köse, Azerbaycan'da yapılan müsabakalardan dönerken getirdiği hediyeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'a takdim etti. Çakmur, Dost ve kardeş ülke Azerbaycan motiflerini taşıyan hediyeler için Damla Köse'ye teşekkür etti.

Hedef UNIVERSIADE şampiyonluğu

Milli sporcu Damla Köse, Yeni Delhi'de yapılacak olan UNIVERSIADE'da kürsüye çıkmak için mücadele edeceğini belirterek, Antrenör Burak Çağlar yönetiminde çok iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.

Başarılı atıcı, "Hedefim Hindistan'dan malya ile ülkemize dönmek. Bunu başaracak güce sahibim" dedi.

Bu arada ziyarette TOHM Sporcuları ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vahit Albayrak ile Erzurum Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Aras da yer aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

 Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı

Belediye başkanını öldüren katil zanlısı tanıdık çıktı

 Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Kayyum gerginliği! Polise yumruk attı, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar

İşte görevden alınan 3 başkanla ilgili suçlamalar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK? A ve B Sınıfı Ehliyet harçları 4 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 4 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? MEMUR ZAM ORANI AÇIKLANDI MI? 2025 Memur maaş zammı ne kadar olur? Hilmi Şen öldü mü, neden öldü? Hilmi Şen'i kim öldürdü? Hilmi Şen kimdir? Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA: Cem Gölbaşı gözaltına mı alındı? Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı? Az önce deprem mi oldu? 4 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları! Bugün UEFA maçı var mı? Şirin Elmas Hanilçi olayı nedir? Şirin'i kim öldürdü? Masterchef 4 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te dün akşam kim gitti, eleme adayları kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.