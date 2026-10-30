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Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyatları yarın başlıyor, Türkiye 34 sporcuyla katılacak

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Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları, Senegal'in başkenti Dakar'da yarın başlayacak. Türkiye, 16 spor dalında 14 kadın ve 20 erkek olmak üzere toplam 34 sporcuyla madalya mücadelesi verecek; Senegal olimpik bir etkinliğe ev sahipliği yapan Afrika'daki ilk ülke olacak.

Dördüncü Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları ( Dakar 2026), Senegal'in başkenti Dakar'da yarın başlayacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) açıklamasına göre Senegal, 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları ile olimpik spor etkinliğine ev sahipliği yapacak Afrika kıtasındaki ilk ülke olacak.

Organizasyon, başkent Dakar'da yarın başlayacak ve 13 Kasım'da kapanış töreniyle sona erecek.

Dört yılda bir düzenlenen ve 15-18 yaş aralığındaki sporcuların katıldığı Gençlik Olimpiyatları'nın dördüncüsünde yaklaşık 2 bin 700 sporcu, 25 spor dalında yarışacak.

Türkiye ise Dakar 2026'ya 16 spor dalında 14 kadın ve 20 erkek olmak üzere toplam 34 sporcuyla katılacak.

Türkiye'nin Dakar 2026'da yarışacağı branşlar ve sporcu sayısı şöyle:

Spor DalıSporcu Sayısı
ErkekKadınToplam
1Atletizm314
2Badminton1-1
3Beyzbol5448
4Boks112
5Cimnastik1-1
6Eskrim1-1
7Judo-11
8Kürek112
9Masa Tenisi1-1
10Okçuluk112
11Tekvando224
12Triatlon-11
13Voleybol-Plaj voleybolu2-2
14Yelken-11
15Yüzme112
16Wushu Kung Fu1-1

Toplam201434

Türkiye, geçmiş oyunlarda 34 madalya kazandı

Türkiye, Gençlik Olimpiyatları tarihinde Singapur 2010, Nanjing 2014 ve Buenos Aires 2018 organizasyonlarında mücadele etti.

Singapur 2010'da 29 kadın ve 26 erkek olmak üzere 55 sporcuyla yarışan Türkiye, boksta 2, cimnastikte 1, eskrimde 1, futbolda 1, güreşte 3, halterde 1, judoda 1, okçulukta 1 ve tekvandoda 2 olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.

Türkiye Nanjing 2014'te ise 21 kadın ve 21 erkek toplam 42 sporcuyla madalya mücadelesine çıktı. Nanjing 2014'ü ay-yıldızlılar, boksta 2, güreşte 3, judoda 2, tekvandoda 2, kürekte 1 olmak üzere toplam 10 madalyayla bitirdi.

Buenos Aires 2018'de ise 30'u kadın 56 sporcuyla mücadele eden Türkiye, halterde 4, atletizmde 3, güreşte 2, judoda 1, karatede 1 olmak üzere toplam 11 madalya elde etti.

Yarışmalar Dakar, Diamniadio ve Saly'de düzenlenecek

Afrika kıtasının ilk olimpik spor etkinliği 2026 Dakar Gençlik Olimpiyat Oyunları, Senegal'in başkenti Dakar'ın yanı sıra Diamniadio ve Saly'de gerçekleştirilecek.

Sporcu kafilelerinin konaklamasında Diamniadio'daki Amadou Mahtar Mbow Üniversitesinin kampüsü kullanılacak.

Başkent Dakar'da 3 spor tesisi, Diamniadio'da ise 4 spor tesisi müsabakalara ev sahipliği yapacak. Dakar'ın yaklaşık 80 kilometre güneyinde yer alan Saly'de ise müsabakalar Saly Beach West Tesisi'nde düzenlenecek.

Organizasyon, olimpiyat hareketini dünyanın farklı bölgelerine ulaştırmayı ve Afrika kıtasındaki spor faaliyetlerini desteklemeyi amaçlıyor.

"Afrika ağırlıyor, Dakar kutluyor" sloganıyla düzenlenecek oyunlarda Senegal'in misafirperverliğini ifade eden "Teranga" kültürü ön plana çıkarılacak.

Senegal'in misafirperverlik kültürüyle özdeşleşen genç bir aslan olarak tasarlanan Dakar 2026'nın resmi maskotu Ayo ise Afrika gençliğinin neşesini, cesaretini, gururunu ve çeşitlilik içindeki birliğini simgelerken, organizasyonun gençlik, umut ve dayanışma mesajlarını temsil edecek.

Kaynak: AA
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