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Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi

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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Final Four'da Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı. Gruplar, maçın oynanacağı Uber Arena'nın önünde birbirine girdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da başlayacak THY EuroLeague Final Four'da Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibi ile Fenerbahçe Beko saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Fenerbahçe ile Panathinaikos taraftarları arasında kavga çıktı.

SOKAK ORTASINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Stadyumun çevresinde karşı karşıya gelen iki grup arasında kavga çıktı. İki takım taraftarlarının da birbirlerine saldırdığı görüntüler kameralara yansıdı.

GÖZALTINA ALINAN TARAFTARLAR VAR

Yaşanan olayların ardından Alman polisi bazı Fenerbahçe ve Panathinaikos taraftarları gözaltına aldı.

NE OLMUŞTU?

THY EuroLeague'de Final Four müsabakaları için takımlar Berlin'e geldi. Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos takımları otele giriş yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını karşılamak için geldiği otelde Panathinaikos koçu Ergin Ataman'ın da giriş yaptığı anda oradaydı. Zorlu maç için Berlin'deki oteline ulaşan Yunan ekibi otele giriş yaptığı sırada, çevrede bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, Ataman'a "Doping yapsana, doping yapsana, Ergin Ataman, doping yapsana" tezahüratı yapmıştı. Ergin Ataman'ın, Fenerbahçe taraftarına küfürle karşılık vermesi sonrası "Güvenlik nerede?" diye sorduğu görülmüş ve tansiyon yükselmişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Beko Panathinaikos Yunanistan Fenerbahçe Almanya Berlin Kavga Uber Basketbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Mr Aragorn:

Oysa siz öz kardeşsiniz

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