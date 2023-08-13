Daha iyi senaryo olamazdı! Dzeko neler yapıyor neler

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin sahasında Gaziantep FK'yla kozlarını paylaştığı maçta yıldız futbolcu Dzeko, 18 dakikada 2 gol kaydetti. Yıldız futbolcunun başarılı performansı gündem oldu.

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Maçın 18. dakikasında Dzeko'nun attığı iki gol gündem oldu.

18 DAKİKADA 2 GOL

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yla kozlarını paylaştığı maçta 18 dakikada 2 gol kaydetti. Yıldız futbolcunun başarılı performansı gündem oldu.

İLK ASİST TADİC

Baskıyla topu kapan Dzeko, sol kanatta Tadic'i gördü. Tadic'in pasıyla tekrar topla buluşan Dzeko'nun tek vuruşu ağlarla buluştu.

İKİNCİ ASİST SZYMANSKİ'DEN

Szymanski'nin araya attığı harika pasıyla topla buluşan Dzeko kaleciyle karşı karşıya durumda topu ağlara yolladı.