Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Kayseri'ye alındı

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Isparta'da düzenlenecek olarak planlanan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nın Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılacağını açıkladı. Şampiyona, 17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek ve farklı yaş gruplarındaki sporcuların katılımına açık olacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından daha önce Isparta'da düzenleneceği duyurulan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Kayseri'ye alındı.

Federasyonun açıklamasına göre organizasyon, 17-18 Ocak tarihlerinde Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Büyükler kategorisinin yanı sıra 14, 16, 18 ve 20 yaş altı gruplarında düzenlenecek şampiyonanın başvuruları, 8 Ocak Perşembe günü sona erecek.

Başvurular, sadece Dağcılık Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
