CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Gaziantep'te Başlıyor

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Gaziantep'te Başlıyor
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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. ayağı, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yarın başlayacak. Organizasyon, kortej yürüyüşü ile başlayacak ve 1 Haziran'da finalle sona erecek.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. ayağı, yarın Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde başlayacak.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Geleneksel Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek güreşlerde, birçok kategoride çeşitli bölgelerden gelen güreşçiler mücadele edecek.

Yağlı güreş müsabakaları için ilk olarak Mecidiye Han'dan Balıklı Parkı'na kortej yürüyüşü yapılacak. Müsabakaların finali ise 1 Haziran Pazar günü yapılacak.

İki gün sürecek organizasyon sonrasında altın kemeri kazanacak güreşçi belli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, organizasyona tüm Gazianteplileri davet ederek, "Hemşerilerimize ata sporumuzu daha yakından tanıma ve izleme imkanı sunacağız. Şampiyonların katıldığı ve birbirinden heyecanlı müsabakaların olacağı önemli organizasyona tüm hemşerilerimizi davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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