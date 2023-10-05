Curling Süper Lig Müsabakaları Erzurum'da Başladı

Curling Süper Lig müsabakaları, 10 ilden 80 sporcunun katılımıyla Erzurum'da başladı. Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalar, Palandöken ilçesindeki Yenişehir 500'lük Buz Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Müsabakalar, kadın ve erkek kategorilerinde oynanıyor ve milli takıma sporcu yetiştirmek amacıyla düzenleniyor.

Curling Süper Lig müsabakaları, 10 ilden 80 sporcunun katılımıyla Erzurum'da başladı.

Türkiye Curling Federasyonunun faaliyet programında yer alan müsabakalar, Palandöken ilçesindeki Yenişehir 500'lük Buz Salonu'nda düzenleniyor.

Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akın, AA muhabirine, federasyon olarak Süper Lig maçlarıyla sezonu açtıklarını söyledi.

Müsabakaların kadın ve erkek kategorilerinde oynandığını belirten Akın, "Şu anda yaklaşık 10 ilden 80 sporcu kadın ve erkek sporcularımız Süper Lig'de mücadele ediyor. 8 erkek, 8 kadın takım var ve kıyasıya mücadele ediyorlar. Buradaki şampiyonada başarılı olanların bir kısmı zaten milli takımda yer alıyor, bir kısmını ise seçme ile milli takıma alacağız. Genç çocuklarımız da var. Onlar içinde genç milli takım seçmesi olacak." dedi.

Akın, teknik ekip olarak oyuncuları izleyerek notlar aldıklarını ve kadın ile erkeklerde Türkiye şampiyonunu belirleyeceklerini dile getirdi.

Amaçlarının milli takıma sporcu yetiştirmek olduğunu vurgulayan Akın, "Çünkü milli takımımız dünyada en üst ligde oynuyor. Bu sene kış olimpiyat sezonu da başladı. Kış olimpiyatlarında ilk kota yarışlarına gideceğiz. Avrupa şampiyonasının ardından onun sonucuna göre dünya şampiyonasına katılıp olimpiyat kotası almak istiyoruz. O yüzden bu tür ligler milli takıma sporcu kazandırmak açısından son derece önemli." diye konuştu.

Müsabakalar, 11 Ekim Çarşamba gününe kadar devam edecek.