Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, AA'nın 'Yılın Kareleri'ni oyladı

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şebin, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçen Şebin, "Portre"de Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karesini tercih etti.

Şebin, "Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı", "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise Cem Özdel'in "Gözalan" fotoğraflarını oyladı.

Kenan Şebin, AA muhabirine, Anadolu Ajansının yaptığı bu organizasyonun çok önemli olduğunu söyledi.

Fotoğrafların insanlar için farkındalık oluşturduğunu belirten Şebin, "İnsanların emeğine karşı da bir farkındalık yaratıyor. Anadolu Ajansı habercilik görevini yerine getirirken bu tür şeyleri de ön plana çıkarması gerçekten önemli bir şey. Çünkü bu iş emekle oluyor belki bu fotoğraflar 1000 karenin içinden seçiliyor." dedi.

Şebin, fotoğrafçıların bir sanat icra ettiğine işaret ederek, "Belki defalarca çekilen kareler ve emek var. O anı yakalamak çok önemli. Görmekle bakmak arasındaki fark vardır. Arkadaşlarımız da gerçekten görmüş, bakmış ve çekmişler. Çok güzel sanat eserleri elde etmişler. Hem acı hem de örnek alınacak fotoğraf hikayeleri var. Bunların gündem oluşturulması noktasında çok güzel işler yapılmış. Bu noktada Anadolu Ajansının üst yönetiminden başlayarak çalışan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.