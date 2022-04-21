Cüneyt Çakır geri döndü! İşte Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler

TFF, Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. 8 Mart sonrası liste dışı bırakılan hakemlerden Cüneyt Çakır, yeni MHK ile geri döndü.

CÜNEYT ÇAKIR 4 HAFTA SONRA GÖREV ALDI

MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken, Cüneyt Çakır'ın yanı sıra 13 hakemi liste dışı bırakmıştı. TFF Tahkim Kurulu ise 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı. Son olarak ligin 28. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçını yöneten Cüneyt Çakır, 4 hafta sonra ligde görev yapacak.

İşte haftanın maçlarında hakemler:

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Adana Demirspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Altay - Galatasaray: Volkan Bayarslan

Antalyaspor - Kayserispor: Cüneyt Çakır

Beşiktaş - Kasımpaşa: Yasin Kol

Gaziantep - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

Karagümrük - Giresunspor: Erkan Özdamar

Başakşehir - Hatayspor: Arda Kardeşler

Yeni Malatyaspor - Konyaspor: Sarper Barış Saka

Sivasspor - Alanyaspor: Ümit Öztürk

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