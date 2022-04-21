Cüneyt Çakır geri döndü! İşte Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. MHK'nin düdük astırdığı ancak Tahkim Kurulu kararıyla görevine iade edilen hakemlerden Cüneyt Çakır da 1.5 ay sonra bu hafta Antalyaspor-Kayserispor maçıyla sahalara geri döndü.
TFF, Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. 8 Mart sonrası liste dışı bırakılan hakemlerden Cüneyt Çakır, yeni MHK ile geri döndü.
CÜNEYT ÇAKIR 4 HAFTA SONRA GÖREV ALDI
MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken, Cüneyt Çakır'ın yanı sıra 13 hakemi liste dışı bırakmıştı. TFF Tahkim Kurulu ise 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı. Son olarak ligin 28. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçını yöneten Cüneyt Çakır, 4 hafta sonra ligde görev yapacak.
İşte haftanın maçlarında hakemler:
- Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
- Adana Demirspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
- Altay - Galatasaray: Volkan Bayarslan
- Antalyaspor - Kayserispor: Cüneyt Çakır
- Beşiktaş - Kasımpaşa: Yasin Kol
- Gaziantep - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
- Karagümrük - Giresunspor: Erkan Özdamar
- Başakşehir - Hatayspor: Arda Kardeşler
- Yeni Malatyaspor - Konyaspor: Sarper Barış Saka
- Sivasspor - Alanyaspor: Ümit Öztürk
Haberler.com - Spor