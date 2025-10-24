Haberler

Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası Sona Erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burhaniye'de düzenlenen Cumhuriyet Kupası voleybol turnuvası, 102 sporcunun katılımı ile büyük bir coşkuyla tamamlandı. Ayşe Akpınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ekibi birinci olurken, başarılı takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün öncülüğünde Cumhuriyet Kupası karşılaşmaları başladı. Cumhuriyetin 102. yılında 102 sporcu ile 4 gün önce başlayan voleybol maçları sona ererken, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi.

Burhaniye'de Cumhuriyet Kupası karşılaşmaları Atatürk Spor Salonu'nu şenlendirdi. 4 gün önce başlayan voleybol karşılaşmaları final maçı ile sona ererken, Ayşe Akpınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ekibi birinci, Hasan Akın Anadolu Lisesi ekibi ikinci, Celal Toraman Anadolu Lisesi ekibi de üçüncü oldu. Final maçında büyük heyecan yaşanırken, öğrenciler takımlarına büyük destek verdi. Diğer branşlarda karşılaşmalar devam ederken, voleybolda dereceye giren ekiplerin kupa, madalya ve hediyeleri de İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan tarafından verildi.

Voleybolda 102 sporcunun yarıştığını kaydeden Alparslan, "Bu yıl da Cumhuriyetin 102. yılında Cumhuriyet Kupası gençler arası spor turnuvası düzenledik. 102. yılda 102 voleybolcu ile düzenlemiş olduğumuz turnuvada gençlerimiz 4 gün boyunca müsabakalara yoğun ilgi gösterdi. Turnuvalar sonunda bugün düzenlenen final maçları ile ödül töreni tamamlanmış oldu. Bir hafta boyunca sürecek etkinliklerde de basketboldan voleybola, masa tenisinden cimnastiğe, çeşitli spor branşlarında Burhaniyeli gençlerimizle birlikte olacağız. Gençler yoğun ilgi gösterdi. Salonumuz 1 hafta boyunca gençlerimizle doldu taştı. Gençlerin bu ilgisi bizleri umutlandırıyor. Gençlerimizi sürekli bir şekilde salonumuz da görmekten mutlu oluyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor

Genç kızlara korkunç tuzak: İçen tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.