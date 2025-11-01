Haberler

Cumhuriyet Haftası'nda At Yarışlarının Coşkusu

75. Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Cumhuriyet Koşusu, büyük bir heyecanla tamamlandı. Grande Flusso ve Gökırmak isimli safkanlar başarı elde ederek jokeylerine büyük ödüller kazandırdı.

AT yarışlarında sezon, son Grup 1 mücadeleleri ile muhteşem bir final yaptı. Cumhuriyet Haftası'nda 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda koşulan yarışlar, cumhuriyete yakışan bir şekilde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Cumhuriyet Koşusu'nda heyecan doruğa çıktı. 87'nci Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Grande Flusso isimli safkanla Ayhan Kurşun kazandı. 45'inci Cumhuriyet Koşusu'nda finişi ilk gören ise Mehmet Salih Çelik idaresindeki Gökırmak oldu.

45'inci Cumhuriyet Koşusu ile 87'nci Cumhurbaşkanlığı Koşusu, 75'inci Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Yarışı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım,

KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, TAY TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz ve Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem takip etti.

2 bin 400 metrelik çim pistte yapılan 87'nci Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda 17 at mücadele etti. Yarışa sadece 3 yaş ve yukarı safkan İngiliz atları katıldı. Yarış sonunda 1'inci gelen Grande Flusso isimli safkanın sahibi Baran Büyükdere 7 milyon, Jokey Ayhan Kurşun ise 700 bin liralık ödülün sahibi oldu. Cumhuriyet Koşusu'nda ise 1600 metre çim pistte 14 at mücadele etti. Yarışa sadece safkan Arap atları katıldı. Yarışı kazanan Gökırmak isimli safkanın sahibi Mehmet Akbaş 10 milyon,jokeyi Mehmet Salih Çelik ise 1 milyon liralık ödülün sahibi oldu.

AYHAN KURŞUN: ÇOK İYİ BİR UYUM İÇİNE GİRDİK

Cumhurbaşkanlığı koşusunu kazanan Jokey Ayhan Kurşun, Bu koşunun senede bir kere yapıldığı için değerli olduğunu ifade ederek, "Bu tip yarışlarda da önünü açan bazı kriterler oluyor kazanmak için. Ankara koşusunda buraya güzel bir yol haritasıyla geldi(Grande Flusso) ve iyi zamanda formunu yakaladı. Takip ettiğim bir attı ve başarılı olacağına inandığım bir attı. Çünkü gücünü hissettiriyordu bana. Ankara koşuda da binme fırsatı yakalayınca iyi bir uyum içine girdik. Nitekim bu uyumu çok iyi bir yarışla taçlandırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet Koşusunu kazanan Jokey Mehmet Salih Çelik ise, "Bugün hedefe kitlenmiş iki canlı vardı. Bir tanesi Gökırmak bir tanesi de bendim. Bütün konsantrasyonumu bu yarışa vermiştim. Deniz Efe gibi çok ciddi bir rakibimiz vardı. Bugün büyük şampiyonu mağlup etmek için yüzde yüzümüzle geldik. Sonunda mağlup ettik, bizim için çok güzel bir duygu. Gökırmak'a teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

HAKAN CANTINAZ: KOŞULAR ARTIK GELENEK OLDI

Gazi koşusundan sonra en önemli 2 koşunun Cumhuriyet ve cumhurbaşkanlığı koşulları olduğunu söyleyen TAY TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz, "Cumhurbaşkanlığı koşusu tam 87 senedir koşuluyor. 45 yıldır da Cumhuriyet koşuşu koşuluyor. Artık bir gelenek oldu. Atın zaten Türk insanının hayatında ne kadar önemli tuttuğunu biliyoruz. Yarış severler ve at severler hipodromu ağzına kadar doldurmuş durumda. Ebeveynler kadar çocukların da hoşça vakit geçirecekleri harika mekanlar var. İlgi çok fazla. Sabah çok erken saatlerden itibaren yarış severler hipodromu doldurmaya başladı ki ailecek geliyorlar. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum" dedi.

ERSİN ERDEM: ÇOK KALİTELİ YARIŞLAR İZLİYORUZ

Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem ise, yarış severlerin ilgisinin her sene daha da artığını söyleyerek, "Türkiye'de atçılık biliyorsunuz atalarımızdan bize bir miras. Bu koşullar da yine çok önemli çok değerli. Yarışseverlerin bu ilgisinin böyle 360 derece bağlıyor olmak çok güzel her geldiğimde ben biraz daha kalabalık atmosfer görüyorum. Bu da bizim için çok değerli çok keyif alıyoruz. Çok kaliteli yarışlar izliyoruz. Bir yandan da yarış severlerin ilgisini gördükçe 'ne mutlu bize' ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
