Cumhuriyet Dalışı: Türkiye'nin 134 noktasında binlerce dalgıç bir araya geliyor

CUMHURİYET'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Nemrut Gölü'nden Kaş'a kadar Türkiye'nin 134 noktasında binden fazla dalgıçla Cumhuriyet Dalışı düzenleniyor. Azerbaycan, KKTC ve Makedonya'dan gelen dalgıçlar da etkinliğe katılacak. ABD'de yaşayan serbest dalış rekortmeni Yasemin Dalkılıç da bu coşkuya ortak olacak.

Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu tarafından gerçekleştirilecek olan organizasyonda binden fazla dalgıç Türkiye'nin 134 noktasından dalış yaparak Türkiye'deki en büyük dalışı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Atatürk'ün dünyaya gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nın önünde başlayacak olan dalışa, Azerbaycan, Makedonya, KKTC'den gelen dalgıçılarda katılacak. Bitlis'teki Nemrut Gölü'nden Kaş'a, Fethiye'den İstanbul'a 134 noktadan bine yakın dalgıçın katılacağı etkinliğe ABD'de yaşayan serbset dalış rekortmeni Yasemin Dalkılıç'ta katılacak.

"ULUSAL BİRLİĞİMİZİ DEVAM ETTİRMEK İÇİN DERİNLERE İNECEĞİZ"

Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu Başkan Yardımcısı Gökhan Karakaş, "Büyük zorluklarla kurulan şanlı Cumhuriyetimizin temel kazanımlarını korumak ve ulusal birliğimizi devam ettirmek için derinlere ineceğiz. Türkiye'de şimdiye kadar gerçekleşmeyen bu dalışın merkezi Atamızın gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nın önü olacak" dedi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 bin 650 metre yükseklikte bulunan Nemrut Krater Gölü'nde dalacaklarını söyleyen Dalış Eğitmeni Kadir Ekinci, "Cumhuriyet'e gönül veren dalgıçlar, Mavi Vatan kavramının heyecanını cennet vatanımızın her mavisinde yaşatacak" dedi. Sualtı belgesel yapımcısı Savaş Karakaş, Fethiye derinliklerinden Cumhuriyet Dalışı'na destek verecek. Etkinliğe ayrıca rap müziğin genç ve üretken sesi Erhan Tozkoparan (Yankee) ile Türk pop ve Latin müziği şarkıcısı Ege'nin, 100. yıla özel hazırladıkları marş ve şarkıları ilk kez yayınlanacak.