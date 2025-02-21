Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 2025'te Düzenlenecek
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 60. yılını kutlayarak 27 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tur, Antalya'dan başlayıp İzmir'de sona erecek ve toplam 1.153 kilometrelik parkur ile 15.898 metre tırmanış içerecek.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye ), 2025 yılında 27 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 60. yılında 27 Nisan - 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Tur, 27 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek. Türkiye'nin 'ProSeries' kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan turun toplam 1.153 kilometrelik parkuru, 8 günde toplam 15.898 metre tırmanış içerecek.
Marmaris - Akyaka etabının sona ereceği 'Kıran' tırmanışı ve 'Aydın' ilk kez etap finişine ev sahipliği yapacak. Marmaris-Akyaka etabı 'Kraliçe Etap' olacak.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60. yıl parkuru şöyle:
1. Etap: 27 Nisan Pazar / Antalya - Antalya (132 km)
2. Etap: 28 Nisan Pazartesi / Kemer - Kalkan (167.4 km)
3. Etap: 29 Nisan Salı / Fethiye - Marmaris (175.9 km)
4. Etap: 30 Nisan Çarşamba / Marmaris - Akyaka (Kıran) (115.4 km)
5. Etap: 1 Mayıs Perşembe / Marmaris - Aydın (151 km)
6. Etap: 2 Mayıs Cuma / Kuşadası - Selçuk (Meryemana) (161.4 km)
7. Etap: 3 Mayıs Cumartesi / Selçuk - Çeşme (144.2 km)
8. Etap: 4 Mayıs Pazar / Çeşme - İzmir (105.7 km) - İSTANBUL