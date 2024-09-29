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Anadolu Efes, 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

Anadolu Efes, 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı
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Anadolu Efes, 37'nci Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yu 83-82 yenerek 14. kez şampiyon oldu. Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen karşılaşmanın ardından kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Anadolu Efes, organizasyonda en fazla şampiyon olan takım konumuna geldi. Maçın En Değerli Oyuncusu ise 21 sayıyla oynayan Elijah Bryant seçildi.

37'nci Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yu 83-82 yenen Anadolu Efes, 14'üncü kez şampiyon oldu.

İlki 1985'te oynanan Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13 defa müzesine götüren Anadolu Efes, organizasyonda bir kez daha şampiyon olarak 14'üncü kez mutlu sona ulaştı. Organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunan Anadolu Efes, kupada son şampiyonluğunu 2022 yılında kazanmıştı. İkinci Fenerbahçe Beko, kupada son şampiyonluğunu 2017 yılında elde etmişti.

BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ'NDE İLK MAÇ

Türk sporuna yeni bir soluk getirecek Basketbol Gelişim Merkezi, görkemli bir törenle hizmete girdi. Merkezdeki ilk mücadele olan 37'nci Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Aynı zamanda açılış maçı olma özelliğini de taşıyan müsabakada Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 83-82 yenerek kupaya uzandı. Basketbol Gelişim Merkezi'nin 10 bin kişilik ana salonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törene Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan hazır bulundu. Törenin ardından protokolde yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki ekip mücadeleyi takip etti.

ANADOLU EFES KUPAYI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ELİNDEN ALDI

37'nci Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yu 83-82 yenen Anadolu Efes, kupasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Basketbol Gelişim Merkezinde oynanan karşılaşmayı 83-82 kazanan Anadolu Efes, düzenlenen törenle aldı. Kupayı 14'üncü kez müzesine götüren Anadolu Efes'e madalyalarını ve kupayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

EN DEĞERLİ OYUNCU ÖDÜLÜ BRYANT OLDU

Kupanın En Değerli Oyuncusu (MVP) Anadolu Efes forması giyen Elijah Bryant seçildi. Karşılaşmayı 21 sayıyla tamamlayan Bryant, ödülünü maç sonu düzenlenen törende Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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