Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası'nda ilk şampiyonlar belli oldu

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen TGF Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası'nda genel klasman kadınlar kategorisinde Deniz Sapmaz, erkeklerde ise İbrahim Tarık Aslan şampiyon oldu. Şampiyonlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçen turnuva, başarısıyla Türk spor tarihine geçti. Bu yıl ilk kez düzenlenen TGF Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası 2026, 14-17 Mayıs tarihleri arasında TGF Silivri Golf Sahası'nda gerçekleştirilirken, D-Smart ile D-Smart GO turnuvayı canlı yayınladı. Türkiye'de golf sporunun yaygınlaştırılması, genç yeteneklerin desteklenmesi ve farklı yaş gruplarından sporcuların bir araya getirilmesini amaçlayan turnuva, büyük bir coşkuya sahne oldu. Minikler, 18 yaş altı ve yetişkinler kategorilerinde yaklaşık 390 sporcunun katıldığı organizasyon, final günü müsabakalarıyla sona erdi.

Kupalar Bakan Bak'tan

Büyük bir rekabetin yaşandığı turnuvanın ardından ödüller sahiplerini buldu. Kadınlar kategorisinde Deniz Sapmaz, erkeklerde ise İbrahim Tarık Aslan şampiyonluğa ulaşarak Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası'nı kazanmanın gururunu yaşadı. Şampiyon sporculara kupalarını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti.

Gross'ta zirve belli oldu

Turnuvanın en prestijli yarışlarından biri olan gross kategorisinde de podyum heyecanı yaşandı. Erkekler grossta İbrahim Tarık Aslan, Hasan Ceylan ve Recep Turan; kadınlarda ise Sude Bay, Ilgın Zeynep Denizci ve Duru Yıldırım dereceye girerek podyuma çıktı. Sporcular, ödüllerini İstanbul Valisi Davut Gül'ün elinden aldı.

Umut veren gençler

Yetişkinler A, B ve C klasmanlarının yanı sıra golfün altyapısı olan gençler kategorisi de büyük bir rekabete sahne oldu. 18 Yaş Altı Genç Erkekler grossta Ömer İlhan Şahin, Eren Keskin ve Emin Zülfikari; 18 Yaş Altı Genç Kızlar gross kategorisinde ise Deniz Sapmaz, Ada Narin ve Bade Yalçın dereceye girerek gelecek için umut verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı