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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Başlıyor

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Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu 21 Nisan tarihinde başlıyor. Antalya'da başlayacak olan 59'uncu bisiklet turu 23,24,25 Nisan tarihleri arasında Muğla etabı ile devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye-TUR 2024) 59'uncusu 21-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada" Dünya yıldızlarının parladığı TUR olarak bilinen, sprint ve tırmanış ustası bisikletçilerin üst düzey rekabetlerini izlemeye hazır mısın Muğla.7'den 77'ye Sporsever Muğla halkımızı bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz "ifadesi kullanıldı

Etaplar: 21 Nisan Antalya-22 Nisan Antalya, Kemer-Kaş, 23 Nisan Fethiye-Marmaris, 24 Nisan Marmaris-Bodrum, 25 Nisan Bodrum-Kuşadası, 26 Nisan Kuşadası-Manisa, 27 Nisan İzmir-İzmir, 28 Nisan'da İstanbul etabı ile son bulacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Türkiye Antalya Muğla Spor Güncel Haberler

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