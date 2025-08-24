Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Kazananları Ödüllerini Aldı

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Çanakkale Zafer Kupası etabının kazananları ödüllerini aldı.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Çanakkale Zafer Kupası etabında kazanlar belli oldu. Bir otelde düzenlenen ödül törenine Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, protokol üyeleri ve sporcular katıldı.

Ödül töreninde açılış konuşması gerçekleştiren Yat Yarışları Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları 6. yılında tarihte daha önce hiç gerçekleştirilmemiş etaplarla sahne aldı. Bandırma Vapuru'nun rotasında 19 Mayıs'ta Samsun'a yelken bastık. 20 Temmuz'da Barış Harekatı'nın rotasında Kıbrıs'a yelken bastık ve bugün bir ulusun tarihinin değiştiği, baştan yazıldığı Çanakkale'de aynı gururu yaşıyoruz" dedi.

Çanakkale'de tarihi günlerden birinin yaşandığını belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın Çanakkale Boğazı'nda yapılıyor olabilmesi Çanakkaleliler olarak bizleri çok mutlu etti. Çanakkale herkesin ortak paydası. Çanakkale dendiği zaman, Çanakkale konuşulduğu zaman Türk milletinin kalbi başka atmaya başlar. Çanakkale dendiği zaman akan sular durur. Böyle bir atmosferde bugün çok harika bir yarışma gerçekleştirildi. Muhteşem rüzgar, atmosfer, harika bir doğa, yelkenlilerimizin o yelkenleri boğazda görüldüğü zaman bütün Çanakkale, herkes heyecanlanmaya başladı. Bu organizasyonda buraya gelen sporcularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten tarihi bir gün yaşadık. Çanakkale Boğazı zaten güzel bir boğazdı, daha da güzel oldu. Rüzgar daha anlamlı esti" şeklinde konuştu.

Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, konuşmasına şu sözlerle devam etti; "Bu kupanın Çanakkale Zafer Kupası olması daha da anlamlı. Çünkü Çanakkale Zaferi'nin mimarları işte burada müsabakalar yapılsın, Türk milletinin evlatları daha özgür burada dolaşsın, Çanakkale Boğazı hür aksın, bu toprakların üzerinde rüzgar özgürce essin diye canlarını feda ettiler. O kahramanları bir kez daha hayırla yad ettik, rahmetle andık ve onları asla unutmayacağımızı da bir kez daha dünyaya ilan ettik. O yüzden bu toprakları bize vatan yapanları hayırla yad ediyoruz, saygıyla anıyoruz. Ağustos ayındayız, zafer ayındayız. Çanakkale'den, Sakarya'ya, Malazgirt'e selam ediyoruz. Büyük komutan, Çanakkale kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz."

Ödül töreni açılış konuşmaları ardından yarışmada dereceye giren takımlar ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı. Yarışamada ödül alan takımlar şöyle oldu; En İyi Düzeltilmiş Zaman Ödülü Oğuz Ayan yönetiminde Game Changers teknesiyle yarışan Angels of CMC Holding'in oldu. İstanbul'dan Çanakkale'ye 140 deniz mili süren yarışı ilk önce tamamlayan Onur Tok yönetimindeki Beymetal Team Linea Rossa Tok Sailing Takımı 'Line Honours' ödülünün sahibi oldu. ORC O kategorisinde Acar Koparal yönetimindeki Deniz Harp Okulu Ariva birinci olurken, Onur Tok yönetimindeki Beymetal Team Linea Rossa Tok Sailing Takımı ikinci, Volkan Kaan Yemlihaoğlu yönetiminde IOYC International Offshore Yacht Club Takımı üçüncülüğü elde etti. ORC 1 kategorisinde ise Saruhan Çınay yönetimindeki Escape Sailing Samsun Yelken Kulübü birinci, Berkcan Arat yönetimindeki Lexus Sailing Team ikinci oldu. ORC A kategorisinde de Oğuz Ayan yönetiminde Angels of CMC Holding Takımı birinci, Bartu Özsoy yönetimindeki Milliyet Takımı/CDT ikinciliği elde etti. Gezgin Sınıf A birinciliği Muhammet Ali Şahin yönetimindeki Deniz Harp Okulu takımı Akova alırken, Ali Türkşen yönetimindeki Atak Sailing Team ikinci oldu. Gezgin Sınıf B kategorisinde ise Can Tunay yönetimindeki Team Shine Away birinciliğe, Muzaffer Cem Erdoğan yönetimindeki Sarı 1 Sailing Team ikinciliğe, Ahmet Rasim Kahraman yönetimindeki İNBO Teknik takımı üçüncülüğe layık görüldü. ORC Üniversitesi Takımı Özel Ödülü birincisi ise Acar Koparal yönetimindeki Deniz Harp Okulu Ariva takımı birinci, Volkan Kaan Yemlihaoğlu yönetiminde IOYC International Offshore Yacht Club Takımı ikinci oldu. Gezgin Sınıf Üniversite Takımı Özel Ödülü'ne de Muhammet Ali Şahin yönetimindeki Deniz Harp Okulu takımı Akova layık görüldü. Gezgin Sınıf Kadın Yelken Takımı Özel Ödülü'nün sahibi ise Elif Özge yönetimindeki Verita takımı oldu. - ÇANAKKALE