Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

ERDOĞAN'DAN ZİYARET SONRASI PAYLAŞIM

Kabule ilişkin paylaşımda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en köklü ve başarılı kulüplerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Sayın Hasan Arat'la birlikte yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. 121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip olan Beşiktaş'a, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum."

BEŞİKTAŞ'TAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Siyah-beyazlı kulüp de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a nazik kabulleri ve iyi dilekleri için Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak gönülden teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.