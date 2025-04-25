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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor U19 Takımını Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor U19 Takımını Tebrik Etti
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Salzburg'u 2-1 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor U19 Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Salzburg'u 2-1 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor U19 Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde şu ifadelerini kullandı:

"Öncelikle tebrtik ediyorum. Maçı izledim. İki golün ikisi de bir birinden güzel ve muhteşemdi. Salzburg'daki Trabzonlu hemşehrilerim orada U19'u yarı fianlde yalnız bırakmadılar. Onların tribün heyecanı, maç sonu heyecanı gerçekten her türlü takdirin üzerindeydi. Hemşehrilerimi de kutluyorum. Sadece Trabzon için değil tüm Türkiye için hayırlı olsun diyorum. Şimdiden final için de kendilerine başarılar diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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