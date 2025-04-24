Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği'nin Açılış Töreninde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan " Sevgili İstanbullular, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. UEFA'nın temsilcilik açılışı vesilesi ile sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Temsilcilik hayırlı olsun. Bir spor şehri olan güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz. Sayın Başkan'ın şahsında tüm UEFA yönetimine TFF'ye ve Gençlik Spor Bakanlığı'mıza emekleri için teşekkür ediyorum. TFF, 1962'den beri UEFA'ya tam üye. Beraberce yakın koordinasyonla çalışıyoruz. Takımlarımız UEFA'nın organizasyonlarında her sene boy gösteriyor. A Milli takımımız çeyrek final oynarken futbolseverlerin gönüllerini fethetti. Her türlü spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye sahibiz Türkiye olarak. Böyle iddialı konuşmamızın arkasında hamaset değil son 23 yılda kazandırdığımız eserler var. Toplam spor tesisi sayısını 1575'ten 4470'e yükselttik. Ömrünü tamamlamış stadyumları yıkıp yüksek kapasiteli tesisler inşa ettik. 38'i hizmete girdi, 4 tanesinin yapımı 4 tanesinin de ihale çalışması devam ediyor. Ulaştırma altyapımızı tahkim ettik. 26 havalimanı sayımızı 58'e çıktı. İstanbul'da da çok önemli projelere imza attık." ifadelerini kullandı.