Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüntüsü yeniden gündem oldu: Barış Alper çoktan gitmiş aslında

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi giderek büyüyor. Suudi Arabistan'ın NEOM SC kulübünden gelen 30+5 milyon Euro'luk transfer teklifi sonrası yönetim, genç yıldızın ayrılmasına izin vermedi. Ancak milli futbolcunun aklının Suudi Arabistan'dan gelen 9 milyon dolarlık yıllık ücret teklifinde olduğu iddia edilirken, temsilcisi de "Artık Barış'ın da söz hakkı olmalı" diyerek rest çekti.

O DİYALOG YENİDEN GÜNDEM OLDU

Tartışmalar sürerken, Galatasaraylı yöneticilerin ve futbolcuların geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ziyaret ettikleri anlardan bir diyalog yeniden gündeme geldi. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e Barış Alper Yılmaz'ı işaret ederek, "Bu gidiyor mu?" diye sormuştu. Dursun Özbek ise "Yok yok, burada" yanıtını vermişti.

BARIŞ ALPER'İN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Dursun Özbek'in sözlerinden sonra genç futbolcunun önce şaşkınlık ifadesiyle ağzını oynattığı, ardından da gülümseyerek toparlamaya çalıştığı görüldü.

"ÇOKTAN GİTMİŞ GİBİYDİ"

Şimdi ise Suudi Arabistan'dan gelen teklif sonrası yaşanan kriz, Erdoğan'ın o sözlerini yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler için taraftarlar, "O an Barış Alper aslında çoktan gitmiş gibiydi" yorumunu yaptı.

ÖZBEK'İN TAVRI NET

Başkan Dursun Özbek, son açıklamasında Avrupa hedeflerini vurgulayarak "Başarılı olmuş takımın kompozisyonunu bozmayı uygun bulmuyorum" sözleriyle Barış Alper'in transferine kapıyı kapattı.