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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Giovanni van Bronckhorst anlaşamadı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst arasında samimi bir diyalog yaşandı. Beşiktaş Kulübü'nün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyareti sırasında Erdoğan, van Bronckhorst'a Almanca 'Hoş geldiniz' anlamına gelen 'Wilkommen' dedi. İlk anda ne söylendiğini tam olarak anlayamayan van Bronckhorst, şaşkın bir şekilde "Sorry? (Pardon?)" diyerek karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst arasındaki Almanca "Hoş Geldiniz" anlaşmazlığı ziyaretin dikkat çeken anı oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN ZİYARET

Beşiktaş Kulübü, Başkan Hasan Arat, yöneticiler, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve futbolcuların yer aldığı geniş bir ekiple Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret etti.

BRONCKHORST ŞAŞIRDI

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giovanni van Bronckhorst ile tokalaşırken Almanca "Hoş geldiniz" anlamına gelen "Wilkommen" ifadesini kullandı. İlk anda ne söylendiğini tam olarak anlayamayan van Bronckhorst, şaşkın bir şekilde "Sorry? (Pardon?)" diyerek karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez "Wilkommen" deyince durumu fark eden tecrübeli teknik adam, tebessümle "Dutch... I understand (Felemenkçe... Anladım)" diyerek Almanca bilmediğini ve Hollandalı olduğunu ima etti. Bu diyalog karşısında Erdoğan ise gülerek karşılık verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Ütopik Yorumcu:

şampiyon beşiktaş hayırlı olsun

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halil daş:

cumhurbaşkanlığı ayda bir kez halkın temsilcisi olarak benide dinlemesini sorunları ve çözümleri anlatmak için kabul etmesini saygılarımla arz ederim

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