Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan Shaquille O'Neal, Türk bayraklı şapka ile video paylaştı

Nba tarihinin en ikonik isimlerinden Shaquille O'Neal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da gerçekleştirdiği unutulmaz basketbol buluşmasının ardından yeni bir video ile gündeme oturdu.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE BASKETBOL OYNAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya gelen iki isim, burada hem sohbet etti hem de dostane bir basketbol maçı yaptı. Karşılıklı imzalı basketbol topları hediye eden Erdoğan ve O'Neal, genç sporcularla da bir araya gelerek sporun birleştirici gücünü vurgulamıştı. O'Neal'ın "Selamün aleyküm" diyerek selam verdiği, Erdoğan'ın da "Aleyküm selam" yanıtını verdiği anlar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

TÜRK BAYRAKLI ŞAPKA İLE VİDEO PAYLAŞTI

Buluşmanın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Shaquille O'Neal, Türk bayrağı motifli şapkasıyla göründüğü yeni bir video paylaştı. Shaq'in Türk bayraklı şapkayla yer aldığı bu görüntüler, basketbolseverler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla paylaşılarak büyük beğeni topladı.