Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan Shaquille O'Neal, Türk bayraklı şapka ile video paylaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya gelerek basketbol oynayan NBA efsanesi Shaquille O'Neal, bu kez de Türk bayraklı şapka ile yeni video paylaştı.

  • Shaquille O'Neal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da basketbol oynadı.
  • Shaquille O'Neal, Türk bayrağı motifli şapka ile bir video paylaştı.

Nba tarihinin en ikonik isimlerinden Shaquille O'Neal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da gerçekleştirdiği unutulmaz basketbol buluşmasının ardından yeni bir video ile gündeme oturdu.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE BASKETBOL OYNAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya gelen iki isim, burada hem sohbet etti hem de dostane bir basketbol maçı yaptı. Karşılıklı imzalı basketbol topları hediye eden Erdoğan ve O'Neal, genç sporcularla da bir araya gelerek sporun birleştirici gücünü vurgulamıştı. O'Neal'ın "Selamün aleyküm" diyerek selam verdiği, Erdoğan'ın da "Aleyküm selam" yanıtını verdiği anlar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynayan Shaquille O'Neal, Türk bayraklı şapka ile video paylaştı

TÜRK BAYRAKLI ŞAPKA İLE VİDEO PAYLAŞTI

Buluşmanın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Shaquille O'Neal, Türk bayrağı motifli şapkasıyla göründüğü yeni bir video paylaştı. Shaq'in Türk bayraklı şapkayla yer aldığı bu görüntüler, basketbolseverler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla paylaşılarak büyük beğeni topladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek

Trump, hepsiyle ABD'de görüşecek! Aralarında Türkiye de var
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep

"Adı ne olursa olsun bunu istiyoruz"
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Tek bir vaatle kabusu yaşamış! Anlatırken gözyaşlarını tutamadı
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü

Tüm ülke Asensio'yu konuşuyor
Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi

Derbide rakibine set vermediler! 8 maçlık seri sona erdi
Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Amedspor liderlik fırsatını tepti

Amedspor liderlik maçına çıktı! İşte sonuç
Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Ünlü psikologdan pes dedirten soruya yanıt: Açık bir sadakatsizlik
Galatasaray macerası çok kısa sürebilir! Noa Lang'a iki sürpriz talip

Galatasaraylılara ''Eyvah'' dedirten gelişme