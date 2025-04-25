Cumhurbaşkanı Erdoğan finale çıkan Trabzonspor U19 takımını tebrik etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan finale çıkan Trabzonspor U19 takımını tebrik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Gençlik Ligi'nde finale çıkan Trabzonspor U19 Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan finale çıkan Trabzonspor U19 takımını tebrik etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Gençlik Ligi'nde finale çıkan Trabzonspor U19 Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.
Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya takımı olan Salzburg'u 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bordo-mavili U19 takımını arayarak tebrik etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor