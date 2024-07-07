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Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella'ya sahip çıktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak elendiğimiz turnuva sonrası eleştirilerin hedefi olan İtalyan teknik adam Montella'ya sahip çıktı. Erdoğan "Neymiş? Değişiklikleri zamanında yapmamış. Yok artık bırak da yani onu da o yapsın. Yok 60'ıncı dakikada olması lazım işte, niye 60'ıncı dakikada olmamış? O kendini zaten ispatlamış bir isim. Dolayısıyla da elinden geleni ortaya koymaya çalışıyor, yapıyor. Galip geldiği zaman takım Montella iyi, mağlubiyet olduğu zaman kötü" dedi.

A Milli Takım'ın Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak EURO 2024'e veda ettiği karşılaşmayı statta izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüş yolunda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. Eleştiri oklarının hedefindeki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella için de konuşan Erdoğan " "Neymiş? Değişiklikleri zamanında yapmamış. Yok artık bırak da yani onu da o yapsın. Yok 60'ıncı dakikada olması lazım işte, niye 60'ıncı dakikada olmamış? O kendini zaten ispatlamış bir isim" dedi.

"MONTELLA GÖREVİNİN BAŞINDA OLURSA İŞİMİZ DAHA KOLAY OLUR"

Mağlubiyetin ardından oyuncu değişikliklerini geç yaptığı ve oyuna müdahaleler konusunda yetersiz olduğu gerekçesiyle tepki gösterilen Montella'ya sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hepsi de sahada işin hakkını verdi. Hepsinin de gözlerinden öpüyorum. İşte bu deneyimleri 2032'ye yansıtacağız. Orada da İtalyanlarla dayanışmamız çok çok önemli. Zaten İtalyanlarla beraber bu işi üstlenmek biraz altyapı sebebiyle, tesisler sebebiyle oldu. O zaman Montella İtalyan olarak yine görevinin başında olursa işimiz herhalde daha kolay olur.

"O KENDİNİ ZATEN İSPATLAMIŞ BİR İSİM"

Her teknik direktörün savunulan yanı olur. Hatasız insan olmayacağı gibi tabii ki hatasız teknik direktör de olmaz. Basketbolda, voleybolda da koçlar var, onlarda da durum aynı. Montella bir defa kendini zaten ispatlamış bir insan. Şimdi bugün hemen saldırmaya başlamışlar. Neymiş? Değişiklikleri zamanında yapmamış. Yok artık bırak da yani onu da o yapsın. Yok 60'ıncı dakikada olması lazım işte, niye 60'ıncı dakikada olmamış? Ya bunlar söylüyorlar. Yani ben işin bu yanında değilim. O kendini zaten ispatlamış bir isim. Dolayısıyla da elinden geleni ortaya koymaya çalışıyor, yapıyor.

"TÜRKİYE İLK BEŞTE DENİLİYORSA DEMEK Kİ BİR YERE VARMIŞ"

Galip geldiği zaman takım Montella iyi, mağlubiyet olduğu zaman kötü. Bunlar şık şeyler değil. Hele hele bir Cumhurbaşkanı olarak bana hiç yakışmaz. Biz sadece "elinden geleni yaptı" dedik. Şimdi bundan sonra ne konuşuluyor? Türkiye ilk beşte deniliyorsa demek ki bir yere varmış" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Acun Ilıcalı mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

Acun Ilıcalı mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı
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Yorumlar (4)

Cemalettin Doğan:

Neyi ispatlamış montella sayın reisim siz eski futbolcusunuz ve maçı canlı izlediniz size katılmıyorum hiç bir başarısı olmayan. Teknik adam yüzünden elendik elimizde Semih. Kerem Cenk irfan can varken 60 da değişikliğe gitse ve defansif oynamasa. Şu an finale kadar giderdik yazık oldu takıma sayın reisim

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emre gül:

Bu kadro en az yari finali cok rahat oynardi. Futbolda 4-6-0 mi kaldi. garibim baris alper helak oldu. son iki macta milyonlarca insan acaba ne zaman gol yiyecez diye bekledi. avusturya macinda mert kurtardi. dun hollanda 2 degisiklikle cikiyor ibreyi cevirdiler bizimki 80 e kadar orta saha alip ortasaha cikariyor. 1 forvetle ciksaydik hermaca suan cok rahat yari finaldeydik. montellanin elinde heba oldu euro 2024.

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Emrah Emir:

Her konuda Cumhurbaşkanı mı baz alınacak arkadaş, siyasetçisin sen işin orasında kal sporu konuşuyor onu konuşuyor bunu konuşuyor içinde cumhurbaşkanının olmadığı bir konu olmayacak mı bu memlekette

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Alp ALGAN:

Kendileri de itiraf etti. İkinci yarı başlarken geri çekilmişler. Her zaman yapılan hata ve her seferinde arkasından gol yedik. Bir donkey bile iki defa düşmez. Değişiklik yine geç geldi. Kırılamayan baskı var. Demek ki bir yanlış var. Yap işte değişikliği.

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