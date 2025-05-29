Erdoğan'dan Fatih Karagümrük'e tebrik
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 1'nci Lig Play-Off final mücadelesini kazanarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü yayımladığı mesajla tebrik etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 1'nci Lig Play-Off final mücadelesini kazanarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü yayımladığı mesajla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü canıgönülden tebrik ediyorum. Karagümrüklü tüm kardeşlerimi selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor